¿Se arrepiente?: Francisca García-Huidobro recordó el mítico “video prohibido” de “Primer Plano”

Uno de los primeros videos virales chilenos, y uno de los más recordados, que levantó una ola de polémicas en su momento fue el de “Primer Plano”, el cual fue denominado como un “video prohibido”. En este los rostros del estelar de farándula de Chilevisión, Francisca García-Huidobro, Jordi Castell, Pamela Díaz y Julian Elfenbein, hicieron bolsa a su compañera, Carola Julio, por su tardanza en las grabaciones.

En el último capítulo de su podcast, “Di la verdad Rosa”, la Dama de Hierro recordó junto a su amiga y co-animadora, Íngrid Cruz, este polémico episodio. “Después del video del Profesor Rossa, no hay video más visto que el de ‘Primer Plano’”, partió comentando entre risas.

“Ocurrió en una circunstancia muy cotidiana, y es que teníamos que grabar y a una de nuestras compañeras se le olvidó que tenía que llevar un buzo, y partió a su casa a la zona muy oriente de la capital. Así que figurábamos los otros cuatro en el cerro esperando”, detalló, y ahí es cuando se les ocurrió grabar este video.

¿Se arrepiente de este episodio?

Su co-animadora le consultó sobre cómo se filtró este registro, y Fran aclaró que “se filtró un año después. Este video se grabó en enero, y estuvo un año en secreto, sólo lo compartíamos en pauta y nos reíamos. Todos sabíamos”.

Sin embargo, la “Dama de hierro” no recuerda bien si es que Carola Julia, el blanco de los insultos, lo vio con anterioridad, pero sospecha que sí. Fran aseguró que si ella hubiese sido la que atrasaba al grupo, también habría recibido insultos, solo que con otros epítetos.

“Yo no digo que esté bien que nos tratáramos de esa manera en privado, pero cuando salió en público, la huea fue un escándalo”, comentó. Esto ocurrió en diciembre cuando se encontraba negociando su contrato con Chilevisión. “Yo pensaba ‘¿Quién se va a tomar en serio esto? Si es que lo del Profesor Rossa, tampoco es para ponerle tanto color’... Quedó la caga”, agregó.

Íngrid Cruz le preguntó a su amiga si se arrepiente del video, y la “Dama de hierro” lo pensó. “No sé fíjate... porque en ese momento no es como ahora. Cuando nosotros hicimos el video, nuestra intención no fue exponerlo, era entre nosotros”

“Pero por supuesto que me arrepiento de haberle hecho pasar un mal rato a una compañera de trabajo. Lo llamo una vergüenza editorial, y más vergüenza porque nos hicieron pedir disculpas públicas, parados como unos pelotudos en el estudio de ‘Primer Plano’ en vivo”.

“Julián escribió unas disculpas… pero ni Pablo Neruda. Al que más le cagaron la carrera, fue a Julian porque estaba en el matinal de la época. Jordi y yo básicamente pedimos disculpas por el mal rato que le habíamos hecho pasar. Le pedí disculpas a mi familia porque para mi familia fue muy fuerte, Joaquín era muy chico”, continuó.

Finalmente, Fran reveló una práctica del canal que tachó como “sin vergüenza”. “Hay que decir que Chilevisión se aprovechó, porque después seguimos trabajando. Era el 15 de febrero y no teníamos contrato. Llevábamos un mes y medio trabajando, y no habíamos firmado”, cerró.