“Siempre hemos sido nuestro mayor apoyo”: Leonor Varela habló sobre su actual relación con su expareja Lucas Akoskin

Hace una semana, la actriz Leonor Varela compartió una tierna postal familiar en el país vecino, donde estaba compartiendo junto a su expareja, Lucas Akoskin, su pequeña Luna y sus exsuegros. A pesar de haber anunciado el término de su relación en marzo, la familia sigue siendo la misma.

PUBLICIDAD

“Amar. Comer. Dormir. Jugar. Descansar. Y volver a empezar. Vuelvo renovada. Gracias por tanto a mi familia Argentina que no cambia, aunque nosotros sigamos nuestro propio camino”, escribió en su publicación de Instagram.

En conversación con Las Últimas Noticias, la jurado de “Got Talent Chile” contó cómo fue esta escapada a Córdoba donde vive la familia de Akoskin. “Dormí mucho, descansé un montón, salí a caminar todos los días, jugué con los niños, estuve en la cocina con mis suegros, compartimos con la hermana de Lucas, que también es muy cercana y sobre todo con Lunita (...) Esto era lo que necesitaba después de estar varios meses en la televisión”, reveló.

“Nos queremos mucho”

Al ser consultada sobre su presente con su expareja, Leonor confesó que “con Lucas siempre lo hablamos, incluso cuando nos estábamos separando y hubo momentos más difíciles. Siempre existió un deseo, un anhelo, una intención de quererse, respetarse aunque decidiéramos no estar más juntos como matrimonio”.

“Eso significó obviamente hacer concesiones, ceder espacios en ámbitos para acomodar las necesidades del otro y sobre todo para nosotros lo prioritario es Luna. Yo sé que si él está bien, Luna va a estar bien y él sabe que si yo estoy bien, nuestra hija va a estar bien. Eso quisimos honrar”, complementó.

La relación con su expareja sigue estando caracterizada por el cariño por el otro, pero este amor mutó. “Nos queremos mucho. Yo creo que hay una concepción de que el amor se acaba cuando uno ya no es pareja matrimonial o ya no duermes en la misma cama. Esos no son conceptos nuestros. Nosotros vamos escribiendo las reglas del juego de nuestras relación a medida que las necesitamos”, afirmó Varela.

“Nos queremos mucho, hemos pasado cosas muy complejas, siempre hemos sido nuestro mayor apoyo y eso no va a cambiar porque estamos en paradas y caminos diferentes en este momento. Yo siempre asumo lo mejor de él y él siempre asume lo mejor de mí. Creo que eso es una buena manera de entablar una relación que ya tiene mucha confianza”, agregó.

Finalmente, con respecto a su relación con sus suegros, Marta y Eduardo, la actriz aseguró que siempre ha sido fantástica. “Son gente con la cual he contado en los momentos más complicados de mi vida y me han enseñado un montón sobre los valores de la familia, el amor y creo que por eso también me enamoré de Lucas”, cerró Leonor Varela.