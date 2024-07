“Yo sé que voy a incomodar”: María José Quintanilla aseguró que se ha sentido “discriminada” por sus orígenes

María José Quintanilla hizo una potente reflexión sobre su carrera en los medios de comunicación, asegurando que en más de una ocasión se ha sentido discriminada por sus orígenes.

PUBLICIDAD

El momento se dio mientras estaba como invitada en el programa web “Mujeres Que Suenan”, conducido por Martina Orrego.

En el espacio, la periodista le consultó si la han tratado de forma despectiva tras saber de dónde viene, esto en el marco de su canción “Vengo de pobla”.

“Sí, toda mi vida me he sentido discriminada… todavía (me siento discriminada)”, afirmó la rostro de Mega, agregando que todo comenzó cuando entró a la industria de la música y el entretenimiento a su temprana edad.

En este contexto, María José recordó una anécdota de su primera entrevista, en la cual le preguntaron dónde vivía y estudiaba.

“Quizás se esperaba una niña más tranquila, pausada, que solo hablara de ciertas cosas, del colegio… de la villa mejor que no”, contó, según consignó Página 7.

“Yo nunca tuve ningún tapujo con nada. Si tenía que mostrar mi casa, bacán, mi colegio también, contar que mi familia vivía en un campamento… antiguamente eso generaba un poco de vergüenza, pero para mí era un estandarte de cómo alguien se puede superar en la vida”, explicó.

PUBLICIDAD

De hecho, aseguró que “no entendía por qué había personas que escondían sus orígenes y hablaban distinto para encajar, a mí nunca me interesó eso”.

Los cuestionables consejos de sus asesores

Quintanilla también comentó que ha vivido momentos incómodos a raíz de esto, puesto que hay “asesores” que la han intentado aconsejar para cambiar su forma de ser.

“(Decían) ‘María José podría vestirse de cierta manera, andar en un auto de cierta marca’, siempre queriendo meterme en un patrón, pero a mí nunca me llamó la atención”, recordó la cantante.

Eso sí, nunca tomó estos consejos puesto que no le llamaba la atención ese estilo de vida. “Nunca me interesó vivir en ciertas comunas, usar ropa de una marca en específico (...) A mí me encanta llegar y decir ‘buena cabros, cómo están’, y eso incomoda mucho”, detalló.

“Cuando llego a ciertos lugares, yo sé que voy a incomodar, pero no me molesta, porque soy yo”, cerró.