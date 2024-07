Laura Landaeta le envió un directo mensaje a Lola Melnyck: “Supéralo, Chile ya no te quiso. Se feliz en Brasil”

Hace una semana, la periodista Laura Landaeta desempolvó una investigación que realizó hace décadas, la cual involucró Lola Melnyck. Ella participó en un capítulo de alto impacto del programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, en donde lanzó casualmente una información que dejó a todos peinados para atrás.

Al ser consultada si ella fue la periodista que hizo una investigación sobre la ucraniana, Laura respondió que sí y añadió que “en ese reportaje entrevisté a dos víctimas argentinas, personas mayores de edad, hombres grandes, que fueron estafados por ella cuando ella era escort, era escort”.

La periodista estuvo de invitada en el programa “Con la ayuda de mis Amikas”, en donde nuevamente fue consultada sobre sus declaraciones y explicó por qué decidió hablar sobre Lola. “Cada vez que yo saco un libro, ella empieza desde Brasil a ningunearme”, comenzó.

“Yo creo que ella siempre estuvo esperando que yo le contestara. Para mí era y sigue siendo un personaje muy menor, pero cometí el error de contestarle porque estaba en confianza”, partió sin guardarse nada.

“A mí no me importa que haya sido escort...”

Ante esto, Laura también aprovechó de contestarle a la gente que la cuestionó después de sus declaraciones. “A mí no me importa que haya sido escort, no me preocupa ni me interesa si se ganaba la vida con su cuerpo, ese no es mi tema. Mi problema es que ella estafaba a personas de la tercera edad, y así lo contaron los entrevistados”, aclaró, y agregó que fue denunciada por este delito en Argentina

Sobre la llegada de Lola a Chile, la periodista contó que se vino con dos personas más del país trasandino, quienes no realizaban la misma labor con ella. Las tres comenzaron a trabajar en un bar en General Holley, en donde les prohibieron irse con los clientes, y Lola lo hacía, por lo que la terminaron despidiendo.

“Llegó a Chile a ser escort, acá por donde tengo entendido, no estafó a nadie. A diferencia de Argentina en donde tenía la denuncia bien formalizada. Sé que se acostó con varias personas de la televisión y fue un productor que la llevó a ‘Morandé’, porque además es una de las mujeres más preciosas que he visto”, continuó.

La periodista confesó que era la primera vez que hablaba de ella en su vida, y que Raquel Argandoña con Patricia Maldonado la incitaban a que se refiriera a Lola Melnyck. “Yo no lo hacía porque me parecía tan intrascendente. Ningunea a los chilenos todo el rato que son rotos, y no sé qué, pero resulta que la mina sigue lucrando de explotarnos a nosotros, salir en los medios, venir a hacer eventos de vez en cuando”, añadió.

Ahí le mandó un mensaje directo a la modelo: “supéralo Lola, Chile ya no te quiso, se feliz en Brasil”. Acto seguido, Laura contó un rumor que le llegó, “parece que me va a demandar. Ojalá me demande, me encantaría mostrar todas las pruebas que tengo en Tribunales”, cerró.