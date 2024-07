“Mi corazón está sanito”: Tomás Vodanovic da su entrevista más coqueta a Pamela Díaz asegurando que lo que le falta es “una polola”

“Me patearon como dos semanas antes de asumir”, aseguró el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic en la conversación con Pamela Díaz, en el programa “Sin editar” que “La Fiera” emite por YouTube, y que se convirtió en la entrevista más coqueta que ha dado el edil en el último tiempo, mostrando su lado más lúdico.

En ese contexto, Tomás Vodanovic no ocultó tener “un poco de miedo” a “La Fiera” por sus preguntas, agregando que parte de su equipo de comunicaciones había tenido varias dudas a la hora de aceptar la entrevista que se realizó en una cervecería artesanal de Maipú.

“Ahora estoy soltero”

Así, apenas al comenzar la entrevista, estuvo presente el estado civil de la máxima autoridad de Maipú, que aspira a un segundo periodo en las elecciones de octubre próximo, instancia en la que reveló que está soltero desde que asumió hace casi cuatro años.

“¿Estás soltero?”, preguntó Pamela Díaz, ante lo cual Vodanovic contestó que “sí, si no no se puede, de hecho me patearon como dos semanas antes de asumir, y de ahí... es que la campaña era difícil, llegar acá a las 05:00 de la mañana, irse tarde... se hizo insostenible, duramos como cuatro o cinco años, estaba enamorado (...) Ahora estoy soltero, yo creo que se pasa y se trabaja mejor soltero, mi corazón está sanito”, aseguró coquetamente el alcalde.

Luego, ante las preguntas de Pamela Díaz, Tomás Vodanovic aseguró que “yo nunca he sido infiel, he pololeado dos veces, las dos han sido largas y nunca he sido infiel”.

Tomás Vodanovic y Pamela Díaz

En cuanto a sus relaciones, el alcalde de Maipú contó que “me he enamorado tres veces en mi vida, dos pololas y la última no pudo ser porque era de Portugal, y lloré. Yo lloro por amor, sí he llorado”, reconoció sin miedo ante la mirada atónita de “La Fiera”, añadiendo que “las penas más grandes de la vida las he tenido por amor, sí, yo soy de enamorarme. Me enamoro poco, pero cuando me enamoro le pongo. Soy poco detallista, pero soy perro fiel, de apañar”.

Además, sobre su pareja “ideal” dijo que no tiene estereotipos, pero sí reconoció que para él por ejemplo, “estar con alguien que no hace deporte, sería difícil porque no compartiría algo que es importante para mí”.

Un antes y un después de la foto en la piscina de Maipú

Pamela Díaz también quiso saber las repercusiones que le trajo al edil la famosa fotografía que se tomó en la piscina municipal de Maipú, la que se viralizó luego de ser publicada en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, Tomás Vodanovic reconoció que “fue heavy” todo lo que produjo esa imagen -donde se puede ver su trabajado abdomen-, agregando que después de eso sintió que la gente lo ve de manera distinta en la calle. “Llegaba de todo al Instagram (...) Se armó un revuelo de la gente, en la calle, como que cambió la relación con la gente en la calle”, dijo.

Finalmente, el alcalde reconoció que le encanta su trabajo y que no le gustaría ser otra cosa en la política y junto con reconocer que ya no le tiene miedo a “La Fiera”, añadió entre risas que lo que le falta es “una polola”.

“Una polola, alguien que me haga una pailita de huevos el fin de semana. Hoy día estoy muy tranquilo y agradecido de la vida que tengo. Soy muy feliz en general”, cerró diciendo el coqueto alcalde Tomás Vodanovic.