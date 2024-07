¿Oriana Marzoli o Pamela Díaz?: Facundo fue puesto en aprietos en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”

Facundo González y Oriana Marzoli protagonizaron un tenso momento durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que el argentino le habló sobre la posible llegada de Pamela Díaz al encierro de Canal 13.

La incómoda conversación entre la pareja se dio mientras ambos caminaban en los jardines de la casona y, como una broma, la venezolana-española dijo mirando a la cámara “un saludo para Pamela”.

Frente a esto, el trasandino le confesó que le daría un poco de miedo que “La Fiera” entrara al reality, a lo que Marzoli señaló “pero qué, ¿es un monstruo? ¿Come personas?”.

“No quiero que pelees… No era mi novia. Pasamos lindos momentos, hace unos meses que nos conocíamos y ella sabía que yo iba a entrar acá y todo. Mira, yo siempre te voy a poner arriba a ti y si me necesitas un día voy a estar para lo que sea”, manifestó el argentino.

En tanto, Marzoli manifestó que no entendía por qué le provocaba este miedo, a lo que Facundo respondió que es porque sería una situación “estresante”.

Eso sí dejó en claro que sus sentimientos por Oriana son genuinos. “Aquí me encariñé contigo, me gustas y qué voy a hacer, esas cosas pasan. Es diferente, yo acá contigo me veo todos los días y conocer a una persona viéndola de vez en cuando durante dos o tres meses, no es lo mismo que conocer a una persona un mes y verse todos los días, ¿me entiendes?” y remató, “y sí la pasábamos bien allá, no te voy a mentir, es la verdad”.

La gran pregunta

Más adelante, mientras las mujeres se encontraban en la prueba individual, Austin Palao y Pangal Andrade le preguntó a González “si entra Pamela, ¿a cuál eliges?”.

“No sé, a la Pamela le tengo cariño. A mí me gusta Pame y le tengo cariño, pero prefiero que no entre”, aseguró inmediatamente. Además, agregó: “Yo no pensé que Oriana me iba a gustar tanto y que me iba a dar esta locura”. Su amigo, Austin, le comentó entre risas “esa situación me gustaría verla”.