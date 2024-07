Berta Lasala explicó cómo se ha tomado su hijo Emiliano la separación de Daniel Alcaíno

Luego de 20 años de estrecha relación de pareja, Berta Lasala y Daniel Alcaíno decidieron separarse, causando gran sospresa en el mundo del espectáculo al momento de comunicarlo, en enero de 2023.

“Fue un proceso largo de separación, donde terminamos antes y luego volvimos porque nos extrañábamos… y después tomamos la decisión (definitiva), muy tranquilamente”, señaló la actriz al respecto, meses después.

En este sentido, Berta explicó que el quiebre fue para mejor, pues “los dos nos liberamos, estábamos mirando para distintos lados… pero nos tenemos un cariño enorme”. Año y medio tras la ruptura, la exparticipante de “Top Chef” relató cómo se ha tomado el divorcio el hijo de la ahora expareja, Emiliano, en conversación con Gaby Hernández para su podcast “No es por pelar”.

“Yo creo que ya cachaba todo”

“¿Qué te dijo de tu separación?”, le consultó la actriz y comediante, a lo que la expanelista de “Milf” contestó: “Nada, yo creo que ya cachaba todo, le dijimos ‘nos vamos a separar’”.

Al momento de divorciarse de Alcaíno, su hijo en común tenía 13 años. “No habla mucho, entonces no sé cómo se lo tomó, francamente, para serte honesta. No tengo idea si le pareció o no le pareció”, sinceró la actriz.

A pesar de esto, Berta Lasala asegura que Emiliano “se ha adaptado a la casa del papá, con su nueva vida; a mi casa con mi nueva vida”.

En este sentido, comentó que su hijo “es mamón, le gusta estar con su mamá, le encanta quedarse en la casa conmigo y eso me da mucha tranquilidad”.

Ante la pregunta de cómo se lleva Emiliano con la nueva pareja de Daniel Alcaíno, indicó que no tenía idea, pero “al parecer se han visto poco”. Por su parte, respecto de su pololo, Berta contó que existe más cercanía pues “la verdad, es que ya lo quiere un poco porque es amoroso”.