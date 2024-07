Katty Kowaleczko se fue con todo contra los “ingenieros comerciales” que manejan los canales de TV: “Se preocupan más del rating y de las lucas”

Con todo se fue la actriz Katty Kowaleczko, al ser consultada por el presente de las teleseries en la televisión chilena, donde actualmente solo hay un área dramática que está realizando producciones - en Mega-, mientras que TVN ha comenzado a vender los derechos de algunas icónicas telenovelas a ese canal.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la actriz, que este viernes 12 de julio estrenará una obra basada en la historia de la virgen María, estuvo en el podcast “Reyes del Drama”, donde abordó varios temas y problemáticas vinculadas con la reducción de los espacios para producciones nacionales en la televisión.

“Siento que hoy en día la televisión la manejan, obviamente, ingenieros comerciales que se preocupan más de los puntos, del rating y de las lucas que del tipo de producciones que hay. A mí me da pena, porque las artes son grandes embajadas chilenas afuera. Como locales menospreciamos este tipo de producciones. Quieren dinero rápido, por eso hoy día son top los realities”, señaló la actriz.

“No hay papeles para sesentonas...”

El último papel de Katty Kowaleczko en una teleserie chilena fue en “Pobre Novio” (2022), donde tuvo una participación especial como madre del personaje de Montserrat Ballarin.

Sin embargo, apuntó que actualmente en la televisión, además de que se han reducido las áreas dramáticas, no hay papeles para mujeres “sesentonas” como ella.

“Mega es el único que está haciendo este tipo de producciones, tiene mucho elenco. También no hay tantos personajes sesentones como yo. Siempre ha sido así. Yo tenía 30 y sabía que venía esto. Es muy claro, es una tendencia muy nuestra. Cuando yo era joven, las actrices mayores hablaban del mismo tema”, añadió.

Katty Kowaleczko

Finalmente, y al ser consultada sobre su opinión del remake de “El Señor de la Querencia” que está realizando Mega, Katty destacó la idea, pero lamentó que TVN venda los derechos a otros canales.

“Lo que me da pena es que TVN esté vendiendo su contenido a otro canal. Lo encuentro peligroso. Siento que TVN está en riesgo hace mucho rato. No me gustaría que TVN desapareciera, todo lo contrario. Mi deseo es que se fortalezca, que se ocupe mucho más en hacer producción nacional de todo tipo. Me da pena que TVN venda sus producciones icónicas a otro canal. Ahora que se hagan estos remakes, lo encuentro fantástico”, cerró diciendo Katty Kowaleczko.