Luz Croxatto se fue con todo en contra de los realities show: aseguró que Chile se comenzó a pudrir con su llegada

La actriz y guionista, Luz Croxatto, se sentó en el sofá del programa de Vía X, “Todo va a estar bien”, en donde entregó su análisis sin filtro sobre la decadencia de la sociedad chilena y apuntó a un interesante culpable: los programas televisivos de reality show.

Esto pasó después de que el animador Eduardo de la Iglesia le consultó si era verdad que detestaba los realities show. “Los odio con toda mi... No sé, le echo la culpa de muchas cosas, puede que esté súper equivocada”, partió.

“Viste que se instaló esa pregunta ‘¿Cuándo se pudrió Chile?’ para mí ahí. Cuando empezamos a hacer reality, a ver reality, cuando empezamos a llenar el Congreso de figuras de reality. Después esta tendencia siguió y se esparció hacia los influencers. Hay un montón de gente que gana enormes cantidades de plata y es súper famosa y ni siquiera saben escribir su nombre”, complementó.

“Todos los chilenos queremos ser famosos”

El animador quería seguir indagando en la interesante postura de Croxatto, y le consultó por qué a los chilenos les fascinan tanto estos formatos de programas y terminan haciendo famosa a gente. “Porque todos los chilenos queremos ser famosos”, contestó.

“¿No has cachado que tenemos una teja corrida? Tú le preguntas a alguien por quién vas a votar y te dicen ‘sí, pero qué importa si el lunes igual me tengo que levantar a trabajar’. Es parte de nuestra mentalidad... no sé cuándo se instaló”, agregó.

Ella aseguró que en la sociedad chilena se instaló una mentalidad de que trabajar es un “mal rollo, indigno”. A esta declaración agregó que la gente quiere ganarse la lotería o entrar a un reality para hacerse famoso y ganar harta plata.

Al reaccionar a la aseveración que muchos jóvenes quieren ser influencer, esto no le extrañó mucho debido a que esto no requiere estudios, ni obtener buenos resultados académicos. “Hay que tener plata para el bótox, para puras huevadas. Estamos como con un oportunismo infeccioso”, complementó.

“Después del estallido social se instaló más esta cosa de que trabajar es lo mismo que ser explotados. Los jóvenes, los hijos nuestros, nos critican por trabajólicos. Está instalado en alguna parte una tontera colectiva”, cerró Lux Croxatto.