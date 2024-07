“Me gustaría entrar a uno”: Hija de Marcela Vacarezza, Martina Araneda, se sinceró sobre su fanatismo por los realitys show

Martina Araneda, hija de Rafael Araneda, explicó las razones por la cual le gustan tanto los reality show y por qué tiene intenciones de ingresar a uno.

Cabe recordar que hace un par de días que Marcela Vacarezza aseguró que no contaría con el apoyo de sus padres, puesto que “es una exposición muy grande. Son difíciles los realities ya que pueden sacar lo peor de cada uno, sin ser cierto”.

Ahora, la joven de 22 años habló sobre esta opción y todo lo que conlleva ser parte de uno de los programas con este tipo de formato.

“Tienen razón (sobre la exposición), porque claro, me encantaría meterme a un reality, pero no sé si tendría la cabeza para afrontarlo. Te graban todo el día, pero muestran una hora y media de programa”, comentó la estudiante de derecho en una conversación con LUN.

Sobre las consecuencias que tienen este tipo de espacio en sus participantes, Martina señaló: “El nivel de hate que provocan los realities es muy alto. Me gustaría entrar a uno sin cámaras, pero sólo a probar cómo lo llevaría, cómo viviría esa experiencia”.

¿Cómo partió su devoción?

Según las declaraciones de la joven Araneda al medio, ella ha visto casi todos los programas desde Pelotón y le fascinaban las competencias. Eso sí, esto ha cambiado un poco con el tiempo.

“Cuando chica no me fijaba tanto en las peleas ni en los personajes”, sostuvo Martina, quien dijo que terminó siendo parte de los seguidores de la primera temporada de “Gran Hermano” a pesar de que no tenía prueba físiscas.

Asimismo, los programas que se realizaban en parejas llamó completamente su atención: “Una vez al mes repaso varios capítulos en YouTube, lo encontré súper distinto. Cuando lo veo ahora pienso en lo terrible que es, me muero si con mi pareja me pasa algo así como lo que se vio en ese reality”.

Los spoilers

Sobre las filtraciones y spoilers que son pan de cada día en la web, como los de “¿Ganar o Servir?”, Martina hizo un breve análisis.

“Pierden la magia, pero no sé cómo se podrían manejar ahora sin que estén los spoilers, deberían grabarlo y emitirlo a la par”, aseguró.

Finalmente, la hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza afirmó que le encantaría ser parte de un reality, pero como comentarista.