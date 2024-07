“Tiene muchas cosas de un hombre que a mí me gusta”: Daniela Aránguiz cuenta la firme sobre su romance con ex de Camila Andrade

Daniela Aránguiz contó la firme sobre su supuesto nuevo romance con el empresario Gerardo Zavala, la ex pareja de Camila Andrade, tras la filtración de una fotografía de ambos pasando unas increíbles vacaciones en Miami, Estados Unidos.

Cabe recordar que la postal fue filtrada durante uno de los capítulos del programa de farándula de Zona Latina, “Zona de Estrellas”, en donde se puede ver a la panelista abrazada con el hombre, con quien supuestamente mantiene una amistad hace algunos años y por eso estuvo compartiendo en el estado de Florida.

En este contexto, y a través de una videollamada con sus colegas en el programa Sígueme de TV+, Aránguiz contó toda la verdad a quienes le consultaron por dicha imagen.

En primera instancia, Daniela comentó que eran solamente amigos y que trabajan juntos, de hecho, aseguró que estaban con más personas en el viaje.

Eso sí, admitió que ella está sintiendo algo más que solo amistad. “Hay una relación de amistad, pero yo no te voy a negar que a mí me gusta”, les dijo Aránguiz a sus compañeros de espacio, quienes se emocionaron al escuchar las declaraciones.

Le tiró flores a Zavala

Sin embargo, Aránguiz no quiso dar más detalles sobre este posible nuevo romance en su vida puesto que él no trabaja en los medios de comunicación y no quiere exponerlo. Asimismo, aclaró que por el momento “no ha pasado nada” con Zavala.

“¡Ojo! No ha pasado nada”, exclamó Aránguiz.

Por último, la exchica Mekano confesó que el ex de Camila Andrade tiene muchas cosas positivas, y que durante estos días la ha tratado muy bien.

“Gerardo tiene muchas cosas de un hombre que a mí me gusta y que se me habían olvidado. Yo estaba acostumbrada a ser tratada con un hombre muy varonil, con un hombre que cuida mucho, un hombre más grande.. Y eso se me había olvidado y quizás como que él me recuerda eso”, cerró Aránguiz en su programa.