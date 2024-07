Julia Fernandes abrió su corazón y se sinceró sobre su orientación sexual: acusó que sufrió censura en realities pasados

En el último capítulo de “Ganar o Servir”, la modelo brasileña Julia Fernandes se sinceró sobre su orientación sexual e historial amoroso en una conversación en el cuarto de los señores. Esto después de que Facundo González le consultó si es que ella es liberal.

“En pareja no, pero he tenido novias mujeres y novios hombres. Dos novias, dos ex novias”. “¿Y te gustan más las mujeres o los hombres?”, preguntó el modelo argentino, ante lo que Fernandes aclaró “me gusta el corazón”, y agregó “yo ya salí con una trans, una mujer, tú la ves y es una mujer, operada toda”.

“Yo me imaginaba eso, porque se ve que tú tienes una mentalidad más abierta, pero lo del trans no me lo imaginé”, le comentó Facu González. “Pero cuando estoy en una relación, soy más conservadora”, cerró Fernandes.

El beso con una compañera en “Amor a prueba”

A propósito de esta conversación, Julia Fernandes habló sobre su experiencia en sus historias de Instagram, las cuales fueron recogidas por Mundo Reality. Ella se remontó a sus inicios en los realities chilenos, el cual fue “Amor a prueba”, en donde fue víctima de un episodio de censura y opresión con tintes homofóbicos. “Yo empecé a dudar de todo y me sentí súper mal cuando llegué a Chile”, comenzó.

“Con Liz Emiliano estábamos chatas, estábamos cansadas y en una noche conversando nos dimos un beso. Al otro día entraron todos los productores dentro de la casa, apagaron las cámaras y nos prohibieron a todos. Todos nosotros dentro de ‘Amor a Prueba’ fuimos prohibidos de hablar sobre mi beso con Liz Emiliano”, aseguró.

“Después de eso me empecé a sentir mal, que había algo malo conmigo, después de eso, el resto de los días en el encierro fueron una tortura”, agregó. Cuando salió del reality, ella tuvo un pololo súper cuico, quien también le prohibió hablar del tema de su orientación sexual con su familia.

“En ningún momento puedes hablar de...”

Ella se fue a vivir a Estados Unidos, y su mundo cambió porque era un lugar mucho más abierto y con más diversidad que acá en Chile. “Volví a abrirme al mundo y me volví a sentir como yo misma, hasta que me llamaron para el segundo reality en Chile”, confesó.

Antes de que entrara a “Doble tentación” en 2017, Julia recibió una advertencia de un productor: “tú sabes que en ningún momento puedes hablar de homosexualidad en este reality”. La modelo brasileña aseguró que no entendía el motivo detrás de esta censura, y él le contestó que Chile no estaba preparado para eso.

Finalmente, sobre la conversación que se emitió en “Ganar o servir”, Julia dijo que “no me molesta para nada lo que pasó ayer en ‘GoS’. Me siento libre, me siento feliz. Tengo orgullo, tengo felicidad de ser una persona libre, de poder vivir mis historias, aprender mis cosas sin ningún prejuicio. Soy feliz de poder respetar a todas las colores, religiones, sexo. Soy feliz por haber tenido esa educación de respeto”.