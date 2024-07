“Ridiculiza a gente que verdaderamente lo es”: Redes sociales se lanzaron en contra de Waldo, el “huaso” de Gran Hermano

El reciente estreno de la nueva temporada de Gran Hermano, sin duda ha capturado la atención de los televidentes. De hecho, en X ya se pueden leer los primeros debates y conversaciones en torno al reality. Uno de los participantes que ya ha estado envuelto en la polémica es nada menos que Waldo Villaroel, quien se presentó como el “huaso”.

Este joven de 25 años, oriundo de Illapel en la región de Coquimbo, es técnico agropecuario y ha trabajado gran parte de su vida como carnicero. En su video de presentación, Waldo apareció con una chupalla y un poncho, hablando con un marcado acento rural que parecía subrayar sus raíces campesinas.

Sin embargo, este detalle no convenció a muchos internautas, quienes empezaron a cuestionar la autenticidad de su personaje.

En la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), numerosos usuarios expresaron su descontento y escepticismo, aludiendo a que solo ingresaron a un personaje así para tener una versión masculina de los que fue “La Pincoya”.

Incluso, en las redes fueron más allá y dieron con un video que mostraba a Villaroel hablando con un acento completamente diferente al presentado en el reality, lo que avivó las críticas.

Los comentarios negativos no tardaron en multiplicarse. “Waldo, nuevo integrante de Gran Hermano, es un actor, él no es huaso, no habla como huaso y lo único que logra es ridiculizar a gente que verdaderamente lo es. Es un imitador y no es una persona real, es un chanta y un personaje”, afirmó un usuario en la red social.

Las reacciones fueron variadas y contundentes. “Me estáis webiando que no es así”, “Se notó inmediatamente que era chanta”, “Se nota, ni le sale bien”, “Se cacha altiro”, fueron algunos de los comentarios que reflejaban la incredulidad y molestia de los espectadores.

Otros usuarios se sumaron a los cuestionamientos, insistiendo en que Waldo estaría “fingiendo” y que su identidad como “Huasito Sexy” sería solo un personaje para la TV. En tanto, otros usuarios señalaron que con el tiempo se podrá descubrir si simplemente estaba fingiendo su acento o realmente es así.

Revisa el registro en cuestión aquí: