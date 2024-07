Shakira paga los platos rotos en la Copa América: Las críticas por show en el entretiempo de la final

Este domingo 14 de julio Shakira tendrá su puesta en escena en el entretiempo de la final de la Copa América 2024. Justo en el descanso del partido Argentina vs Colombia, la artista se apoderará del Hard Rock Stadium con ‘Puntería’, el tema oficial del torneo continental, entre otro de sus éxitos.

Cabe desatacar que, en medio de la emoción de muchos de sus fanáticos, la colombiana ha tenido que tolerar las cientos de críticas por la ubicación que se le dio a su presentación en la agenda del decisivo partido.

“Shakira es una extraordinaria estrella sudamericana que ha deslumbrado al mundo entero”, expresó Alejandro Domínguez, el presidente de la CONMEBOL. “Sus canciones se cantan y bailan en todos los rincones del planeta, convirtiendo su arte en un fenómeno global que cruza fronteras y que disfrutan millones de personas”, agregó.

Shakira, la estrella musical en la clausura oficial de la Copa América. Instagram

El show de Shakira no recibe el visto bueno

Hay que recordar que Shakira ha estado muy vinculada con la escena deportiva por sus múltiples participaciones en Copas Mundiales de Fútbol: como Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Sumado a eso, su aparición en el Super Bowl en 2020.

Pero esta vez su show ha sido objeto de críticas, pero no por algo específicamente en contra de ella, si no del comité organizador por prolongar el entretiempo del duelo final entre Argentina y Colombia de 15 a 20 minutos por el armado, el show y el posterior desarmado del escenario.

Shakira en los eventos deportivos Foto: Instagram @shakira / X.com @agdws y @karenespigo

El director técnico de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, se quejó ante las consecuencias que podrían sufrir los jugadores a nivel físico por los minutos extras de receso. “Ahora resulta que hay un espectáculo y podemos salir al minuto 20 o 25, con la incidencia que puede tener en el físico de los jugadores... Pero bueno, es para los dos equipos”, escribió en X.

“No me párese cortar en el entretiempo 25 minutos ¿cuántos técnicos suspendieron por llegar tarde?”, “Dejen de matar el fútbol”, “Por favor en fútbol no hay espectáculo de medio tiempo. Solo hay 15 minutos”, “El show es el partido, no ver cantar a Shakira, ella lo puede hacer antes o después; no en medio del partido”, comentaron en X en rechazo.