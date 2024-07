“Juego de Ilusiones”: La drástica reacción de Ignacio tras enterarse de que no es el padre de Benjamín

Una drástica reacción asumirá Ignacio en “Juego de Ilusiones”, luego de enterarse de que no tiene certeza sobre la peternidad biológica de Benjamín.

Cabe recordar que en el episodio 380, Rubén se las ingenia para realizar un examen de ADN y, posteriormente, comprobar sus sospechas: es el padre del bebé de Sofía.

Luego de obtener los resultados de la prueba, el abogado encaró al respecto al detective, quien le plantea: “¿Qué pretendes?”, según consigna Página 7.

“Pretendo ser el padre de mi hijo”, indica Rubén. “Estamos frente a mi hijo, y no quiero escándalos (…) Seamos cuidadosos, hagamos esto bien, para causar el menos dolor posible”, agregó.

Tras conocer la difícil verdad, Ignacio escapa con el lactante, pues se siente confundido y abrumado por la situación.

“Nadie puede saber dónde estoy”

En su vehículo, lleva al bebé a un laboratorio para realizarle una prueba de ADN, y de ese modo obtener la certeza de que, en efecto, no es su padre biológico.

Cuando va saliendo del centro de toma de muestras, recibe un llamado de Sofía. Lo piensa unos segundos y prefiere no contestar. Pero el personaje de Magdalena Müller le envía de inmediato un mensaje de audio.

“Oye, me cortaste”, le comenta extrañada, pero a la vez sonriente. “¿Estás con Benjamín?, ¿viste que no da tregua? Yo voy saliendo para la casa ahora. No vemos allá. Te amo”, le comunica a través de la grabación.

Ignacio escucha dentro del automóvil el audio de su pareja. Si bien se muestra un poco dubitativo, enciende el motor y prosigue con su plan.

Efectivamente, tal como se verá en el capítulo 382, al cual el mencionado portal accedió a través de Mega Go, el detective le solicitará ayuda a Lucas (Giordano Rossi) para mantenerse oculto con el niño, a la espera del resultado del examen.

“Necesito verte. ¿Podemos vernos en tu departamento? Escúchame, nadie puede saber dónde estoy. No se lo digas a nadie”, le explica por teléfono.