Karol G provocó críticas y también llanto en final de la Copa América al cantar el himno de Colombia

Karol G se transformó en toda una estrella en la final de la Copa América, al interpretar el himno nacional de Colombia, antes del partido entre su país y Argentina. Todo esto luego de todo un escándalo por el retraso del partido, debido a los hinchas que intentaron ingresar al estadio sin entradas.

La cantante paisa llegó con su novio, Feid, al Hard Rock Stadium para ensayar el himno de Colombia. Durante el ensayo, vestía la bandera de Colombia y varios medios aprovecharon para grabar el momento. En una breve conversación con los presentadores de RCN, Karol G mencionó que su participación fue una sorpresa y expresó su esperanza de que la selección colombiana ganara la Copa América.

A pesar de casi una hora de retraso debido a desmanes fuera del estadio, el evento inició con la salida de los equipos y la presentación de las directivas, con las banderas de Colombia y Argentina presentes en el campo. El himno de Argentina fue interpretado primero, seguido por la esperada presentación de Karol G.

Karol G y la emoción en el estadio

La cantante recibió elogios por su interpretación, vistiendo la camiseta de Colombia y poniendo gran emoción en su presentación. Fue acompañada por jugadores de la Selección y una gran hinchada en el estadio, generando momentos de orgullo y emoción.

Tras su presentación, Karol G recibió numerosos halagos en redes sociales, aplaudiendo las estrofas del himno que interpretó, aunque no lo cantó completo.

Aunque también la criticaron

A la cantante paisa no la dejaron ni resollar. Si bien recibió halagos de quienes gustan de ella y su música (reina), le criticaron la falta de calidad musical.

“Flojita no es palabra, demostró que no tiene nadaaa de voz. Pero la gente se pone brava si uno lo dice. Menos mal ella solita se deja en evidencia”, “¿Flojita? Esa demostró lo que ya todos sabíamos de ella, que NO sabe cantar”, “No tenían a alguien que sepa cantar? O se le olvidó el auto tune?”, son algunos de los comentarios.

Otros le defendieron: dijeron que lo hizo muy bien, ya que ese es el rango vocal de la artista. Sin olvidar, que el himno se debe cantar con serenidad, como afirmaron algunos de sus defensores.