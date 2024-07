Shakira movió las caderas en el entretiempo de final de la Copa América 2024, pero no fue suficiente: se llenó de críticas en redes sociales

La final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia tuvo de todo, las polémicas se vivieron desde antes del pitazo inicial con el caos en el ingreso al Hard Rock Stadium de Miami, y en el entretiempo por primera vez en este torneo, hubo un show -al más puro estilo del Super bowl-, el que estuvo a cargo de la cantante Shakira.

Sin embargo, para muchos, la presentación dejó mucho que desear, críticas que llenaron las redes sociales por dos factores que fueron “imperdonables” para muchos críticos en internet: Shakira hizo playback y cantó parte de su primera canción en inglés, en una final que si bien se jugó en Estados Unidos, tenía como protagonistas a dos equipos sudamericanos.

El show de Shakira

Así, la colombiana comenzó el show cantando ‘Hips Don’t Lie’, seguida por ‘Te felicito’, y ‘TQG’. Luego continuó con su más reciente canción, ‘Puntería’, en toda su presentación no faltó el baile y la colombiana deleitó moviendo las caderas, pero aparentemente eso no fue suficiente para los usuarios de redes sociales.

“Te amo Shakira pero el playback no es digno de la final de una Copa America”, “Shakira siendo Shakira, no sale de su estereotipo, cansino, aburrido, repetitivo, en fin, ella”, “Shakira no te lo vamos a perdonar”, “Un asco Shakira”, y “No sé si esto sea realmente relevante, pero ABSURDO ese parón de casi 30 minutos en una final de fútbol para ver a Shakira cantar”, fueron solo algunos de los comentarios que llenaron redes como X (antes Twitter) e Instagram.

En tanto, por si te lo perdiste, algunos usuarios también subieron a redes parte de lo que fue el comentado show de medio tiempo de Shakira en la Copa América 2024.