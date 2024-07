“Si ella lo hizo, yo también...”: Facundo González se refirió a la discusión con Oriana Marzoli tras actividad que desató el caos en “¿Ganar o Servir?”

Una de las últimas actividades realizada en el reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, desató el caos total, todo luego que Luis Mateucci hiciera un sensual baile donde no solo besó a su pareja dentro del encierro, Daniela Colett, sino que también le bailara sensualmente a su ex, Oriana Marzoli, mientras Facundo González miraba atónito todo por una pantalla.

Facundo González y Oriana Marzoli han tenido mucha química y de cierta manera comenzaron una relación de mayor cercanía dentro del reality show, por lo que tras esta actividad, realmente ardió troya, ya que la venezolana-española no toleró que el modelo argentino besara a otra participante.

Qué dijo Facundo González de lo ocurrido

En ese contexto, en conversación con Publimetro.cl, Facundo reconoció que todo lo hizo precisamente porque se cansó del vínculo que a su juicio es extraño, entre Oriana y Luis Mateucci.

“En principio no me cierra el vínculo entre Luis y Oriana, como que veo algo, que quisieran tener algo, pero no por ella, es por él, y él juega a hacerse el hue... y molestarme un poco a mí. Es una jugada, aunque diga que no”, comenzó diciendo Facundo.

A lo anterior, agregó que todas sus “dudas y suspicacias”, aumentaron con la actitud de Luis al bailar sensualmente sobre Oriana. “Eso no me gustó. Él lo está haciendo para joderme y molestarme, y no me parece”, indicó.

La actividad que desató el caos en Ganar o Servir

Luego, el argentino aseguró que tras ver toda la escena, decidió que si tenía que besar a alguien lo haría sin importar quién fuera, solo porque sabe que “Oriana es celosa”.

“La que fuera, la iba a besar, y me tocó Julia, y justo Julia me había prestado sus cremas antes, y Oriana es celosa, entonces ya estaba como con algo en contra de ella”, señaló Facundo González sobre lo ocurrido.

“Si ella lo hizo, yo también”

Finalmente, Facundo reconoció que su táctica funcionó porque “sabía que ella (Oriana Marzoli) iba a reaccionar así”.

Y es que la venezolana-española se mostró furia luego del beso de su pareja con Julia Fernandes, lanzando fuego por los ojos.

“Lo hice a propósito, estaba molesto, fue mi venganza. A mí me haces algo, yo te lo hago peor. Yo de verdad que la pasé mal con todo esto, pero no me arrepiento. Si ella lo hizo, yo también”, cerró explicando Facundo González sobre todo el conflicto con Oriana.

¿Seguirán siendo pareja luego de todo esto?