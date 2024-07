“Se me cayó una ídola”: el gesto de Shakira que indignó a los argentinos tras su polémica presentación en Copa América

Le llueven decenas de críticas a Shakira luego de show en la final de la Copa América 2024. Señalaron a la famosa cantante colombiana por todo lo que hizo en su presentación en el medio tiempo del último partido del torneo continental, según la información consignada por el sitio web Soy Carmín.

Shakira dijo presente en el medio tiempo de la Copa América 2024

Shakira lo dio todo en el escenario durante su presentación en la final de la Copa América, pero le llovieron cientos de críticas tras su show porque no le perdonan que haya gritado: “Te quiero Colombia”.

La artista barranquillera fue la protagonista total del show de medio tiempo en la final de la Copa América entre Colombia y Argentina que tuvo lugar el pasado 14 de julio, en el Hard Rock Stadium, en Miami, Estados Unidos.

Tildaron de imparcial a la artista colombiana

La reina de los mundiales apareció en el escenario en medio del campo y puso a bailar a todos los miles de presentes con cuatro de sus éxitos mundiales: “Hips Don’t Lie”, “Te Felicito”, “TQG” y “Punteria”.

Shakira dijo: “Hola Miami” antes de interpretar su éxito mundial canción “Hips Don’t Lie”, con el que abrió su performance, con el que puso a bailar a miles de personas y mostró su apoyo a la selección de Colombia: “Te quiero Colombia”.

Internautas critican la presentación de Shakira en la Copa América 2024

Sin embargo, a pesar de su gran actuación, la cantante colombiana recibió decenas de críticas porque algunos usuarios señalaron que “no fue neutral”. Otros internautas comentan que Shakira “debió ser imparcial” porque la afición argentina era tan importante como la colombiana, especialmente los fanáticos argentinos.

“Che Argentina te dió bastaaaante de comer siempre. Un mínimo saludo hubiese estado bueno ya q no fuiste a alentar a tu país, si no a cantar profesionalmente”, “Y a Argentina no nos felicita?Me hubiera gustado a alguien más imparcial y respetuosa. Más que estuviste muchos años de novia con un argentino”, “Porque hablaste en inglés?? Y porque no cantaste la canción de bizarap??? Y porque solo saludaste a Colombia? Argentina te quiere mucho y más vale que venis a sacarles plata a tus fans de Argentina en los recitales!!”, “Se me cayó una ídola” y “Que decepción! Y las felicitaciones a los bicampeones ??? “.