Stefan Kramer reveló qué soñaba ser antes de dedicarse a las imitaciones humorísticas

La noche de este lunes se vestirá de caras camaleónicas el programa “Al Piano con Lucho” al recibir de invitado a Stefan Kramer, por las pantallas de TV+.

PUBLICIDAD

En diálogo con Luis Jara, el comediante abordará diversos temas, como el origen de su decisión de llegar a ser imitador, sus estudios de Educación Física, entre otros.

El cantante le consultará por qué rehuye tanto conceder entrevistas sin asumir sus personajes en esa instancia, frente a lo cual Kramer admitirá que le cuesta, según recoge Página 7.

“Me da vergüenza, me pongo nervioso, me cuesta. Quizás ser yo mismo, soy una persona estructurada, me cuesta relajarme”, revelará Stefan.

“Yo quise ser futbolista, no quedé”

En este sentido, advertirá que “preparo lo que hago, pero estoy, creo yo, en una etapa donde también tengo que romper con eso y tratar de fluir”.

Asimismo, desclasificará pormenores de sus inicios de carrera y lo complejo que le resultó encontrar su vocación.

“Estudié Educación Física, bueno, siempre acompañé a mi papá a los campeonatos de gimnasia”, recordará.

PUBLICIDAD

Sobrer su figura paterna, confidenciará que “mi papá es muy disciplinado... yo quise ser futbolista, no quedé”.

“Después quise ser entrenador por una experiencia muy buena que había tenido con unos profes y dije ‘voy a ser profesor de Educación Física’, para ser entrenador de fútbol y, al final, yo no quedé en nada...”, confesará.

Al respecto, señalará con humor que “terminé estudiando Educación Física con mención en Kinder”.

“En mi casa también siempre se hacía imitaciones, pero es como extraño que alguien te diga ‘¿que vas a ser cuando grande?... imitador’”, planteará al intérprete de “Un golpe de suerte”.

En otro momento de la entrevista confidenciará también que es un tipo un poco nervioso e inseguro.

“Yo pregunto todo a todo el mundo ‘¿te gusta, no te gusta? ¿qué le viste bien? ¿mal?’ y por eso te digo, que quizás llega un momento en que ojalá uno ya fluya no más y esté contento con lo que haga”, reconocerá en el espacio.

Siempre con humor, postulará que por esas razones asomó su calvicie. “Yo creo por el estrés y porque siempre estoy así como rígido y por el pegamento de las pelucas, pero eso, yo soy nervioso”, explicará.