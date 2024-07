“Cuando no se trata de mí”: Kel Calderón explicó por qué rechazó oferta para participar en exitoso reality

Han transcurrido años desde que no se ve a Kel Calderón trabajar en la pantalla chica. La egresada de Derecho prefiere mantenerse activa en el mundo digital.

Sobre esta opción y acerca de una tentadora oferta que recibió para integrar un exitoso reality show conversó la hija de Raquel Argandoña con Página 7.

“Yo no hago televisión hace un montón de años, ya no sé cuándo fue la última vez”, inició sus palabras.

“Creo que me acomodé más en el mundo digital, pero nunca digas nunca, pero me gusta muchísimo la conexión directa que hay desde la creación de contenido”, sincera la influencer.

“Puedo proponer y crear mucho, sola, eres como jefa de tu propio medio de comunicación, tengo un equipo hermoso detrás de mí, estoy contenta con eso”, explicó.

“Tengo muy mal genio, sería demasiado mañosa”

Asimismo, la joven compartió que recibió una suculenta oferta para integrar un conocido programa de telerrealidad.

“Me llamaron en la tanda anterior (con ‘Tierra Brava’), pero no, tengo muy mal genio, sería demasiado mañosa”, admitió.

Sobre los motivos que la desincentivaron a participar del espacio de Canal 13, Kel señaló que “me parece que soy muy peleadora, sería difícil”.

“Las personalidades de todo el mundo en los realities son complicadas, por ejemplo, tienes que estar constantemente pendiente, no te puedes abstraer, no te puedes llevar 100 libros, terminaría peleando pronto”, argumentó.

A modo de explicación, Kel Calderón aclaró que es muy fan de este tipo de porgramas, sólo que su postura con respecto a ellos va por otro lado.

“Me vi ‘Gran Hermano’, me gusta ese formato, igual como para llegar en la noche a relajarse (…) soy más de ver el cahuín cuando no se trata de mí”, sentenció.

Cabe señalar que hace pocos días Kel reveló la real importancia que implicó la figura de su padre en sus estudios de Derecho.

Recordemos que la joven obtuvo nota 6.0 en su tesis de grado y se encuentra a la espera de que le avisen de la Corte Suprema de Justicia cuándo será la fecha de investidura formal como abogada.

“Estoy esperando que me llamen a jurar, le pedí a mi papá que me acompañara a dejar todo el papeleo a la Corte. Él estaba muy emocionado”, indicó la hija de Hernán Calderón, también abogado de profesión.

Asimismo, valoró que el papel que jugó su progenitor en este proceso “fue enorme. Es la razón principal de por qué me encanta el Derecho, me gusta mucho el área penal”.