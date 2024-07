“Lo que hizo está horrible”: Así fue la aplaudida votación de Linda Marcovich a Camila Andrade con guiño a Carla Jara

La noche de este martes se vivieron las primeras nominaciones al interior del reality Gran Hermano. Sin duda, una de las votaciones que causó impresión en las redes sociales, fue la nominación de la gitana Linda Marcovich, quien no lo pensó dos veces y le dio sus votos a Camila Andrade.

Todo ocurrió durante una nominación en vivo, por lo que los televidentes pudieron ver en tiempo real cada una de las elecciones de los participantes. Cuando fue el turno de Linda, también conocida por ser la gitana de la casa, las redes explotaron por la impresión que causó su particular nominación.

La gitana no dudó en criticar duramente a Camila Andrade por ser parte de la infidelidad de Francisco Kaminski a Carla Jara.

“Por un tema que hizo afuera”

“Voy a votar por esta persona porque igual no he conversado mucho con ella, tampoco es que me interese tanto conversar con ella. Como que es de las menos que me gustaría conversar en la casa”, partió señalando de entrada.

Enseguida agregó: “También porque yo soy mamá, soy esposa y la verdad es que quiero nominar a Camila Andrade por un tema que hizo afuera y Carlita te quiero mucho”. Sin dudarlo la gitana hizo un particular guiño a la infidelidad que vivió la exmekano Carla Jara.

Pero eso no fue todo, su nominación no se detuvo ahí y continuó lanzando dardos hacia la exconductora de “Caja de Pandora”. “Así que las mujeres que somos mujeres y mamás, votan por ella porque encuentro que lo que hizo está horrible y no sé como que me incomoda estar con alguien así”, declaró.

De esta manera Marcovich entregó dos votos a Camila Andrade, esperando que sea la comunicadora quién se enfrente a la votación del público. En tanto, su único voto fue entregado a La Chama, según explicó “por estrategia”.

“Si es estratégico voy a votar por La Chama, pero como estrategia y para salir del sótano, voto por ella”, indicó.

“Decidió hablar basada”

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la gitana comparte su parecer en torno al polémico quiebre de Carla Jara y Francisco Kaminski. En otra instancia ya había señalado que personalmente jamás se “metería” en una relación o matrimonio, y de paso aseguró que Andrade no tenía valores.

Como era de esperar, la nominación de Linda no fue indiferente a las redes sociales y en X rápidamente viralizaron el momento, lo que desató una serie de comentarios de apoyo.