“Lo que me llama la atención”: Nelson Mauri responde a burlas de Seba Ramírez y revela dato freak sobre videos de alto calibre

La frase ‘fue por lana y salió trasquilado’, quizás, podría aplicar para Sebastián Ramírez. Esto, luego que se burlara de los videos sexuales que Nelson Mauri comparte en su cuenta de Only Fans, recibiendo una curiosa respuesta.

PUBLICIDAD

El exchico Mekano -quien ahora está dedicado a la producción audiovisual de videos de alto calibre- se refirió a los comentarios de Ramírez, pero reveló un dato freak. Puesto que el registro al cual habría aludido Sebastián, no estaba disponible para todo público. Por lo tanto, surgió la duda de cómo lo pudo ver .

“Debo destacar algo… el video que este señor describe, no es el video viral que me publicaron en 2018. Es uno actual, publicado en mis plataformas de pago”, señaló en sus historias de Instagram.

Tras esto, le puso pimienta al cahuín, dejando a Ramírez como uno de sus fieles seguidores.

“Muchas gracias Seba por suscribirte a mis contenidos. ¿No estará mirando mucho mis videos Porque el video que él describe no es el video del moreno que me publicaron en el 2018. Es un video que yo hice en una temática fetichista, en donde, obviamente, soy más sumiso, que igual me gusta jugar con eso, pero ese video está en OnlyFans, no es el que se volvió famoso. Vio otro video”, aclaró.

Además, Mauri entregó otro antecedente que daría cuenta que el registro que comentó Ramírez en Gran Hermano -y que dejó de una pieza a Pedro Astorga- sería uno exclusivo de la plataforma para adultos.

“Lo que me llama la atención es que después dice, ‘cuando se le sale la tercera pata’. ¿O sea, también se dio cuenta de mi dotación? ¿No estará mirando mucho mis videos?”, sentenció.

¿Qué dijo Seba Ramírez?

Todo surgió cuando la participante venezolana Alexandra Méndez, la Chama de Tierra Brava, trató de sumiso a Ramírez, a lo que él recordó el video de Nelson Mauri.