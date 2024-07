Lo trató de “busca fama” y “desleal”: Oriana Marzoli confesó sus sentimientos tras beso de Facundo con Julia Fernandes

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Oriana Marzoli protagonizó un momento de sinceridad tras estar peleada con Facundo González.

Cabe recordar que la pareja del reality de Canal 13 se encuentra distanciada debido a la actitud del argentino en una actividad, en donde le dio un beso a Julia Fernandes. Este hecho causó la furia de la española, quien hasta el día de hoy aún no puede hacer las paces con su interés romántico.

En este contexto, es donde en una actividad juntos a Botota Fox y Sabélo, quienes recibieron dos baúles con diversos materiales esotéricos, inciensos, pañuelos y cartas del tarot, entre otros elementos y crearon “El consultorio astrológico del saber”, algunos de los participantes hablaron sobre su vida personal.

La primera en ser atendida fue Oriana Marzoli, quien sacó la carta “rey de espadas” y se sintió muy identificada con su descripción.

“Intento no mostrarme triste y dolida porque no me gusta hacer el papel de víctima, para nada, lo detesto, lo odio”, señaló, agregando que Facundo actuó demasiado bien en la actividad de “Tierra Brava”. “Hemos visto que es capaz de actuar de una manera increíble, o sea directo a Hollywood. Entonces, es capaz de haberme estado mintiendo estos días, cuando me decía lo mucho que me gustaba, la ternura”, expresó.

En esa línea, la española aseguró que Facundo pasó un límite cuando él es la primera persona que siempre le hace escenas de celos. “Me pareció tan feo, tan desleal, mala persona, de poca empatía y por eso cuando lo ví, me empezaron a salir las lágrimas solas, en silencio”, expresó.

¿Se arrepiente del fugaz romance?

“¿Se arrepiente de lo sucedió con él?”, le consultó Botota directamente, a lo que Oriana respondió: “Sí, me arrepiento profundamente”, aseguró, agregando que está segura de que Facundo solamente es una persona que busca fama.

“Honestamente una vez más me fijé en un físico”, explicó y que por el momento no volvería a retomar su relación con el trasandino.