“No es sano”: Critican con todo a Evaluna por su llanto al separarse cinco días de Camilo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry forman una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, recientemente, la cantante fue criticada en redes sociales tras llorar al separarse de su esposo durante cinco días.

Evaluna, que está a punto de dar a luz, expresó su ansiedad por la separación temporal en su canal de YouTube. Las críticas en redes sociales resaltaron que “depender así de una persona no es sano”, mientras otros la acusaron de ser “tóxica” y “dramática”.

Las críticas y el apoyo en redes

Evaluna comentó en un video la angustia que le generaba viajar sin Camilo, aunque estaría acompañada de su familia y suegros. A pesar de que algunos seguidores la comprendieron debido a sus hormonas por el embarazo, otros no dudaron en cuestionar su nivel de dependencia emocional.

“Depender así de una persona no es sano definitivamente”, “podrás amar pero depender así de esa manera es tóxico”, “Son insoportables, ya escuchar sus nombres me alteran”, “dios mío que drama, solo son cinco días, como será si fuera un mes”, “que dramática y tóxica, con razón no deja hacer a Camilo nada solo”, “Eva entiendo que estés embarazada pero solo eran cinco días, no te vas a morir”, “esta chica está demasiado pegada a él, no es sano, debes ser más independiente”, y “qué feo depender así de alguien, naciste sola y morirás sola”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, tras esos días de separación, Evaluna y Camilo se reencontraron en Miami, donde asistieron juntos a la final de la Copa América, demostrando una vez más su fuerte vínculo familiar y amoroso.