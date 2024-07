Patricia Rivadeneira confesó su último robo: “¡Qué espanto, ¿es muy feo decir que uno es ladrón?!”

La actriz Patricia Rivadeneira estuvo invitada al programa “Todo va a estar bien”, donde habló sobre el último robo que cometió, y ya hace un par de años en Europa.

“Siempre me gustaba robar un poquito, la sensación de adrenalina, en caminar en los bordes”, comentó diciendo.

Así, recordó ante la pregunta de Eduardo de la Iglesia, cuándo fue la última vez que cometió un ilícito de este tipo.

“Hace un par de años, robé un pañuelo, en una tienda carísima donde había dejado la mitad de mi sueldo, chao, me lo robé no más”, anunció la actriz.

Además, agregó que “pasé piola y lo usé mucho, y costaba 400 euros, era demasiado caro, filo (...) si uno sabe más o menos lo que, digamos, no robaría algo a alguien que piense que estoy dañándolo, pero eso no era el caso”.

De la Iglesia le preguntó si le daba cargo de conciencia, a lo que respondió que “no, no me da cargo de conciencia, ese tipo de robo no, yo conocía muy bien el lugar, ¡qué espanto, ¿es muy feo decir que uno es ladrón?!”.

¿Quién es Patricia Rivadeneira?

La actriz nacional, que se incorporó hace unas semanas a la teleserie de Mega, “Al sur del corazón”, ha dado algunas entrevistas, en donde además de su vida personal, ha entregado opiniones políticas.

En conversación con “En Palabras Sacan Palabras” de Radio Futuro, se refirió a las posibles candidatas presidenciales. “A mí me encanta Carolina Tohá, creo que podría ser una gran candidata, pero Evelyn Matthei no es la ultraderecha. Puede ser una buena candidata. No es Milei, no es Bolsonaro. Y tampoco es Kast”.

“Hay un tal descalabro a nivel global que creo que Chile es un paraíso. Cuando empiezas a mirar lo que pasa en Bolivia, lo que paso en Perú, lo que está pasando en Argentina, creo que tenemos una democracia, más allá de los candidatos que nos gusten o no, que funciona”, agregó Rivadeneira.