“Tengo una realidad hermosa afuera, llena de paz”: La particular reacción de Camila Recabarren tras ser nominada en “¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se vivió una nueva jornada de nominación, en donde Camila Recabarren se convirtió en la persona con más votos de sus compañeros y compañeras de encierro.

La primera en votar en este cara a cara fue Daniela Colett, quien nominó a la exMiss Chile por su mala onda dentro de la casona.

“No entiendo por qué me atacas tanto, creo que es algo de tu personalidad y lo respeto”. A lo que Recabarren respondió: “Creo que no nos conocemos lo suficiente y a veces te tomas las cosas muy a la defensiva”.

Sorpresivamente, Faloon también nombró a Camila como su nominada, siendo que ellas antes tenían una cercana relación.

“Me da mucha lata nominarte, pero también me dio mucha lata tu reacción en el “Círculo de fuego”… Sólo por esa actitud te estoy nominando”. Camila le contestó “hay cosas que quizás nos distancian… y ahora siento que es falsa tu nominación y me nombras porque soy la más fuerte”.

Asimismo, Gala Caldirola nombró a Camila, por considerarla una rival muy fuerte. Mientras que Luis Mateucci le dio el quinto a la exMiss Chile como una vuelta de mano.

Otro que se sumó a esta seguidilla fue Facundo, quien nominó a Recabarren por “tener actitudes que no te las entiendo, se te escapa la tortuga fuerte… No creo que seas una mala persona, creo que tienes un pensamiento diferente y eso no te hace una mala persona, solo que tus actitudes no me gustan”.

Fran Maira también nominó a Camila por considerarla que ya no es ningún aporte en la casa y “siento que eres una de las mejores competidoras y me encantaría que te fueras”. A su vez, Sabélo le entregó la séptima nominación a Recabarren, “considero que en el factor convivencia, tu carácter te juega una mala pasada”.

Finalmente, Marzoli nombró a Camila “porque como eres súper agresiva, te quiero fuera”. Por último, Raimundo también fue por Camila, resultando la más votada de la noche, con nueve votos.

La reacción de Camila

Por su parte, Recabarren se lo tomó de la mejor forma y aseguró que esperaba la nominación de parte de sus compañeros.

“Lo encaro de la mejor forma… sacar la mayor fuerza que tengo, no me esperaba menos de mis compañeros, ellos no me conocen y me da lo mismo, porque tengo una realidad hermosa afuera, llena de paz”, concluyó la participante que entró al nuevo proceso de eliminación.