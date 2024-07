“Es una persona hermosa y le mando un beso”: Camila Recabarren habla sobre su expareja y asegura que retomaría su antigua relación

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Camila Recabarren protagonizó un momento de sinceridad y habló sobre sus exparejas, revelando que le gustaría retomar un antiguo romance.

PUBLICIDAD

El momento se dio en una actividad liderada por Sergio Lagos, en donde el animador llegó a la casona ubicada en Perú para mostrarles a los participantes algunos mensajes de personas que en algún momento significaron algo para ellos.

“Voces del más allá, pero que en realidad para ustedes son voces cercanas que tienen que ver con algún momento de sus historias”, explicó el animador previa a la dinámica.

En este contexto, es donde la exMiss Chile fue la primera en recibir un saludo de Alberto “Tatón” Púrpura: " Hola chicos de ‘Ganar o Servir’, Cami tienes todo mi apoyo, todas las ganas y que te vaya súper bien. Una pregunta, ¿qué fue lo peor y lo mejor de nuestra relación? ¿Con cuál ex volverías? Menos conmigo porque llevo mucha ventaja sobre los demás”, le dijo su expareja.

La respuesta de Camila

“Esa relación ya fue hace rato y yo vivo el presente. Con Tatón ya ha pasado mucho tiempo, yo tenía 17 o 18 años cuando estuve con él y poco me acuerdo de la relación. Sin embargo, agradezco el aprendizaje de esos casi cuatro años que tuvimos juntos”, expresó de entrada la participante del encierro de Canal 13, revelando que siempre se sintió “atraída” por las vivencias que le contaba el hombre.

“Esta muy pasada y pisada esa relación”, aclaró posteriormente. “Cero remember, cero atracción, cero todo y no sé si estuvo bien, pero no me puedo arrepentir de las cosas que he hecho”, y añadió que “¿con el ex que volvería?, con la última, con la María José, con Pepa, ella es una persona hermosa y le mando un beso gigante”, cerró Recabarren.