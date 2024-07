“Eso te paraliza”: Animadores de “Tu Día” relataron sus crudas experiencias de acoso sexual en las micros

Esta mañana en el matinal de Canal 13, “Tu Día”, estaban atentos a una fiscalización que se estaba realizando en Estación Central. Dentro de las personas que fueron controladas, dos personas tenían orden de detención pendiente por acoso sexual y uno de ellos fue sorprendido mientras estaba en una micro. Los sujetos terminaron siendo llevados a la comisaría.

Producto de este caso, los animadores del espacio matutino, José Luis Repenning, Priscilla Vargas y Michelle Adam, revelaron los casos de acoso sexual que han presenciado o sufrido mientras se encontraban en el transporte público.

El animador partió relatando un caso del cual él fue testigo. El animador de “Tu Día”, relató cuando fue testigo de un caso de acoso. “Yo una vez iba en la micro sentado, debí haber tenido un 16 años, resulta qupe de repente el chofer frena de la micro, se pone a un lado, se levanta del asiento, mira para atrás y señala a uno y le dice: ‘Tú bájate’ y agarra un palo. El gallo iba sentado al lado de una niña. Nadie necesitó palabras para entender lo que estaba pasando”, contó y agregó que muchas escolares y jóvenes se callan esta situación.

Los relatos de los animadores

Su compañera en las labores de conducción, Priscilla Vargas, tomó el último punto de Repenning y comentó que “te quedas callada porque da mucha vergüenza. Yo muchas veces en el trayecto del colegio a la casa, y además una es súper chica. Yo súper inocente me empecé a dar cuenta después, es una cuestión que pasa siempre”.

“Voy sentada en la micro y en el hombro, un hombre afirmado del fierro de la micro. De repente, empiezo a sentir que por el movimiento de la micro, esta persona se acerca a mí y por el movimiento está rozando el hombro y no es eso, para qué lo voy a explicar y eso lo hacían habitualmente”, relató.

“Entonces, yo dejé de sentarme en la micro, para mí era un riesgo sentarme al lado de la ventana porque si se me sentaba una persona al lado que tenía una intención me dejaba atrapada. Eso te paraliza, porque uno no siempre tiene la personalidad que ahora uno dice ‘¿Cómo no grité?’ Porque da vergüenza, da mucho miedo”, agregó Vargas.

Por su parte, la meteoróloga Michelle Adam también habló sobre el asunto, y agregó que no hablaban porque tampoco sabían cómo la otra persona iba a reaccionar, “igual uno se paraliza”, dijo. Este comentario antecedió a su historia del acoso sexual que ella sufrió mientras estaba en la micro.

“A mí también me pasó cuando iba en la micro, y un hombre se sienta... Nunca me voy a olvidar de la cara de este señor, y abre el diario, y empieza a tocarme las piernas. Yo como que me corría, él daba vuelta la otra página, no leía nada y después caché. Le pedí que me dejara pasar y él no quería porque era un tremendo hombre. Tuve que gritar para que me ayudaran, uno no se olvida nunca de esas cosas”, confesó.

Finalmente, José Luis Repenning contó su historia después de que sus compañeras se atrevieran a relatar sus vivencias. “Yo que soy hombre, era joven y uno se cree dueño del mundo, también sufrí acoso en la micro. Yo iba de pie, la micro iba llena y se subió una persona que me miró desde el comienzo, yo iba atrás cerca de la puerta”, señaló.

“Sentía que me miraba, se empezó a acercar hasta que se puso al lado mío, con el movimiento de la micro empezó a... Me miraba fijo, intimidante, es súper intimidante. Yo opté por bajarme y después tomar la misma micro y esperarla. Fue tanto que me tuve que bajar”, cerró.