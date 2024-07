Felipe Braun vuelve a la TV con espacio que mezcla entrevistas y el cuidado del medio ambiente: “estoy gozando más que cuando hacía teleseries”

“Queríamos hacer algo nuevo en los temas medioambientales, por lo que inventamos un programa de conversaciones y entrevistas más profundas y humanas”, de esta manera el actor Felipe Braun define el espacio “Sobre la tierra”, el que lo trae de vuelta a la televisión, esta vez alejado de sus recordados papeles en teleseries, y que se estrena este domingo 21 de julio a través de las pantallas de canal 13C.

En torno a esta nueva apuesta, el actor contó además que “viajamos a distintos lugares de Chile con invitados con los que logramos tener su opinión de estos temas y hacemos entrevistas largas, de 3 o 4 días. Ahí nos hacemos amigos, nos soltamos y nos metemos en temas medioambientales”.

Braun enfatizó en que la idea del programa “es conocer a nuestros invitados a través de sus opiniones y para eso hacemos entrevistas en lugares como la Patagonia o la Isla de Pascua, en entornos en donde hacemos buenas y largas caminatas. Y ahí van apareciendo los temas, como la tecnología, el medio ambiente, el cambio climático… y hasta la muerte o la educación”.

Felipe Braun y su alejamiento de las teleseries: “Siempre me faltó algo”

Felipe Braun incursiona así en un formato totalmente alejado de la ficción, donde destacó como actor de exitosas teleseries como “Sucupira”, “Aquelarre”, “Amores de mercado” y “La chúcara”, entre muchas otras.

Todo, luego de haberse ido a vivir al sur, y comenzar a involucrarse en contenido medioambiental, sobre lo que indicó que “hay una nueva generación que tiene mucho miedo de lo que puede venir y una de las cosas nuevas que hay que hacer es mirar más positivo o tal vez abuenarse con lo que somos nosotros en este lugar. Sí en lo concreto es negativo el cambio climático y lo hemos generado nosotros, pero el tema es cómo nos vamos a movilizar para adelante, cómo vamos a salir de esto y la idea es aprender a discutir sobre estos temas. Eso buscamos con este tipo de programas”.

En “Sobre la tierra”, Felipe Braun debutará en una faceta de entrevistador, en relación a lo que indicó que “me motiva mucho, porque soy muy curioso. Cada vez que entrevisto a alguien, aprendo algo y eso me gusta”, añadiendo que “hacer un programa de conversación es algo distinto. Yo tenía harto miedo al principio, porque a pesar de que los actores estamos expuestos a las cámaras, es muy distinta nuestra vida a la de los periodistas, entonces como que me cuesta”.

En ese sentido, Felipe Braun reconoció que pese a que fue muy feliz en su carrera como actor, “siempre me faltó algo”, por lo que buscó y llegó a estudiar cine-documental, emprender en cocina y hoy dedicarse a hacer programas como “Sobre la tierra”.

Así, puntualizó que “hoy estoy tranquilo y gozando este trabajo más que cuando hacía teleseries, ya que es un trabajo más de uno, aquí está todo lo que quiero expresar, contar y mostrar actualmente. En teleseries fui feliz y lo pasé muy bien, pero muchas veces hice algunas que no me dejaron con un buen sabor y con personajes que no siempre me gustaron”, cerró diciendo el actor.