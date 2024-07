“He vivido una vida intensa y creo que eso juega muy a favor”: Martín Cárcamo se define ante el estreno de la nueva temporada de “De tú a tú”

“He vivido una vida intensa y creo que eso para un programa como este, juega muy a favor”, aseguró el rostro de Canal 13, Martín Cárcamo, al referirse al éxito del programa, de cara al estreno del cuarto ciclo del espacio de entrevistas íntimas “De tú a tú”, que debuta este viernes 19 de julio en horario prime, luego de “Teletrece central”.

En ese sentido, Martín Cárcamo se dio unos minutos para contestar algunas preguntas de Publimetro.cl, donde se definió ante la nueva temporada, asegurando que el éxito de las entrevistas de “De tú a tú”, tiene que ver más con el formato que con él, aunque reconoció que sus experiencias de vida le han ayudado a empatizar con las personas.

“Lo que he aprendido haciendo el programa y con lo que he vivido en mi vida es que he desarrollado la capaidad de escuchar, y eso creo que es el gran valor que tiene el programa, eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, aprender a escuchar, a sintonizar. Si este programa lo hubiese hecho 10 años atrás, sería otro. Me han pasado hartas cosas en la vida, he vivido hartas experiencias, he vivido una vida intensa y creo que eso para un programa como este juega muy a favor porque uno logra empatizar con las historias y creo que uno nunca pierde la capacidad de sorpresa”, expresó Cárcamo.

Las sorpresas de la nueva temporada

En tanto, al ser consultado sobre qué entrevista de esta temporada destacaría como una de las que más le impactó, su respuesta apuntó a la conversación con el comediante Pedro Ruminot.

“Con Pedro Ruminot me pasó que, lo conozco hace muchos años y además me tocó presentarlo en el Festival de Viña, pero no conocía su historia íntima y verlo en su ambiente familiar, con su señora, con sus tres hijos, fue muy bonito y también profundo porque conversamos de cosas que yo creo que Pedro nunca había hablado en televisión, con mucha claridad de lo que le importa en la vida. Yo creo que esa entrevista va a marcar mucho a la gente por el valor de la familia y como él define su propia familia y eso es muy bonito” indicó el conductor del programa.

Además, sobre los artistas internacionales, Martín Cárcamo destacó que en esta temporada entrevistará a Pedro Alonso, actor español protagonista de La Casa de Papel, con quien reveló que conversó “por horas”.

“Tuve el privilegio de tenerlo en mi casa y eso es una entrevista que yo creo que al público le va a gustar mucho porque tuvimos mucha química y una conversacion que duró muchas horas. El programa durará una hora 40, pero estuvimos muchas horas con Pedro porque enganchamos muy, muy bien y pasan cosas muy divertidas y conversaciones súper profundas”, adelantó.

En ese sentido, apuntó que hasta hablaron después del programa “porque a él el programa le gustó mucho y sintió que la conversación había sido potente”.

De tú a tú en el futuro

Finalmente, al ser consultado sobre qué entrevista le gustaría hacer de nuevo, Martín Cárcamo señaló que sin duda le gustaría volver a hablar con Cecilia Bolocco, mientras que adelantó que le gustaría en un nuevo ciclo del programa volver a conversar con personajes con los que habló hace cinco o seis años.

“Han pasado mucchas cosas estos años en la vida de Cecilia y en su vida familiar y le tengo mucho cariño, y ahora podríamos tener una nueva conversación con todo lo que ha pasado (...) Creo que sería una muy buena segunda vuelta que es lo que pretendo hacer después, un nuevo ‘De tú a tú' unos cinco, seis años después”, puntualizó.