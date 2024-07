“La aprecio harto”: Tatón Púrpura recordó los inicios de su relación con Camila Recabarren y se sinceró sobre su presente con su expareja

Estos últimos días, el romance de Tatón Púrpura y Camila Recabarren ha vuelto a ser sacado a colación en el reality “Ganar o servir”. La modelo tenía 18 años cuando comenzó su relación con el hombre que en ese momento tenía 55 años, y ella reveló cómo la conquistó.

PUBLICIDAD

“Me metí a estudiar a la U, un compañero me dijo ‘oye, necesitamos una modelo’ y me vio alta, me llevó a desfilar a la disco. El viejo me iba a dejar de Coquimbo a La Serena, el medio pique, todos los fines de semana, así que ahí me conquistó”, comentó.

La reacción de “Tatón” Púrpura

Tras estas primeras declaraciones de la participante de “Ganar o servir”, los periodistas del programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, hablaron con Tatón para recoger sus impresiones después de que Camila revelará cómo la conquistó en su adolescencia.

Ante esta aseveración, el empresario comenzó a recordar el inicio de su relación con la exMiss Chile, y todo sucedió en la disco que él tenía, en donde Camila terminó trabajando como anfitriona tras hacer un trabajo freelance como modelo.

“Kenita Larraín fue a hacer esos típicos desfiles de discoteca que hacía en esos años, y me faltaban dos modelos más que la acompañaran para el cambio de ropa. Una cajera que tenía la conocía y me dijo que ella tenía una amiga que le decían ‘la Camizu’. La trajo, y me acuerdo que en esos años le pagué 10 lucas por desfilar. La hice pasar al escenario con la Kena y una niña más”, agregó.

Recabarren le pidió trabajo en la disco, pero no podía seguir en sus labores porque vivía muy lejos. “Entonces, quedamos que en los fines de semana, yo la llevaba. Terminábamos en la discoteca tipo 5 de la mañana, y la llevaba hasta la casa que era lejos, pero igual me demoraba poco. Ahí fue naciendo todo, sin querer queriendo”, añadió.

“Fue otra época, fue lindo, quedó todo claro en el reality que fue de verdad. Todo bien con ella, nos seguimos por Instagram, le pongo ‘Me gusta’, ella le pone ‘Me gusta’ a algunos platos que subo de los restaurantes. Todo bien, buena onda con la Cami, la quiero mucho, la aprecio harto”, siguió.

“Al final todo decanta, quedamos súper bien en el reality hasta el día de hoy. No somos amigos, pero nos seguimos y la apoyo cuando hay que apoyarla, y ella también conmigo”, cerró Tatón Púrpura.