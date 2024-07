La comida comenzó a ser un problema: Yuyuniz Navas y Chama protagonizaron acalorada discusión en “Gran Hermano”

Ya se están viendo los primeros conflictos dentro de la casona de “Gran Hermano”, y esta vez fue Yuyuniz Navas y La Chama protagonizaron un controversial roce tras discutir sobre la repartición de la comida con el equipo del sótano.

Todo comenzó cuando la actriz y Miguel conversaban sobre privilegiar a su propio equipo en estas situación, a la actriz respondió: “Nosotros podríamos haber agarrado el café y haberles compartido un poco o no?”, preguntó y ante la negativa de sus compañeros, el tono de la conversación cambió.

“Hay varias formas de hacer las cosas, yo tengo otra crianza, tengo otra forma...”, se defendió Navas.

En ese momento, llegó la Chama a dar su opinión al respecto y se lanzó en contra de Yuyuniz: “Pero la idea no es mandar a la horca a tu mismo equipo con el otro”, lanzó la exTierra Brava, agregando “si somos un equipo y no estamos de acuerdo en darle algo, no se puede. A mí me molestaría mucho que tú hagas algo por el equipo y yo llegue y me levante y hable mal de ti”, le aclaró.

Estas palabras molestaron a Yuyuniz, quien se enfrentó a su compañera de encierro: “¿Me estás diciendo que yo hice eso?”, preguntó levantándose de la silla.

A lo que Chama descartó que se refería a ella: “No. Si supiera que tú lo hiciste, te lo digo en tu cara para que sepas (...) Estoy hablando con él un supuesto. No me dejan hablar”.

Hija de Yuyuniz habla de las peleas de su mamá

Antonia Casanova le comentó a Karina sobre el conflicto donde estuvo involucrada su mamá, quien le preguntó sobre los motivos de la pelea entre Yuyuniz y Chama.

“Porque mi mamá dijo que ‘dónde estaban los huevos’, que ‘dónde estaba el café’, para que nosotros llegáramos y pudiéramos como ver lo que había, lo que nos falta”, le contó la joven de 23 años.

“Y dividirlo y no llevarnos todo y dejarlos a ellos sin nada, sino como ver, ‘ya, queremos café, un poquito de esto’ y qué se yo”, agregó Antonia.

Asimismo, la hija de la actriz aseguró que la habían gritado a su mamá por un supuesto favoritismo hacía el equipo “Mata Fama”, puesto que ella es parte de él.

“Y como que la retaron un poco, le dijieron que ‘no’, que ella lo hacía por mí, que yo estaba en el otro equipo y que ella tenía que pensar en su equipo. Que si todos tomaban café, tenían que pensar en ellos y no en nosotros (...) como que la gritonearon un poco”, afirmó.