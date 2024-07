“Me veo casado con ella, teniendo familia”: Pangal Andrade se emocionó tras mensaje de Melina Noto en “¿Ganar o Servir?”

Pangal Andrade protagonizó un tierno momento durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” tras recibir un mensaje de Melina Noto, su pareja que lo está esperando afuera del encierro.

El momento se dio en una actividad liderada por Sergio Lagos, en donde el animador llegó a la casona ubicada en Perú para mostrarles a los participantes algunos mensajes de personas que en algún momento significaron algo para ellos.

“Voces del más allá, pero que en realidad para ustedes son voces cercanas que tienen que ver con algún momento de sus historias”, fueron las palabras del animador previas a la dinámica

Por su parte, la modelo argentina, Melina Noto le envió un sentido saludo a su novio, Pangal Andrade, y lo felicitó por el rol que ha tenido en el encierro.

“Hola amorcito, que lindo poder mandarte un mensaje después de tanto tiempo. Quiero decirte que te extraño mucho, que te amo muchísimo y que estoy tremendamente orgullosa de vos, no solamente por las competencias que eres el mejor sino además, por lo que has demostrado ser como compañero. No decaigas, que acá te estamos esperando todos y te vamos a estar apoyando porque te amamos”.

En esa línea, la argentina agregó: “¿Cómo nos ves cuándo salgas? ¿Cómo ves la proyección? La cual espero que venga con clóset incluido”, le preguntó.

La respuesta de Pangal

Ante las palabras de Melina, el campeón de rafting reflexionó “no sabes lo difícil que ha sido para mí aguantar acá sin estar con ella. Ha sido demasiado difícil”.

Sobre su futuro con Noto, Pangal comentó: “Me veo casado con ella, me veo teniendo familia. Más que una pareja, también ella es una compañera. Pensé que iba a ser súper fácil y que no me iba a hacer tanta falta. Cuando uno está lejos se da cuenta de lo que realmente tiene… iríamos juntos al fin del mundo”, aseguró.

Además, el deportista agregó que le va a construir un clóset enorme para que entre toda su ropa, porque eso es lo que Melina le pidió para irse a vivir juntos en el Cajón del Maipo. “Yo creo que se va a ir lueguito a mi casa”, concluyó Andrade.