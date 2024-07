“No tiene nada que ver conmigo en cuanto a valores y prioridades”: Blue Mary se lanzó en contra de Dash tras mensaje en “¿Ganar o Servir?”

En una nueva dinámica de “¿Ganar o Servir?”, Blue Mary nuevamente se lanzó en contra de Dash y dejó en claro que no le gustaría volver a retomar una relación con el cantante.

“Hola a todos los que están en la casona, les mandó mis mejores deseos y buenas vibras para ustedes. Blue Mary espero que estés súper bien y disfrutando de esta gran experiencia”, expresó de entrada el exchico reality.

“Me imagino que debe ser sorprendente este mensaje ya que no nos hemos visto ni hablado hace más de dos años y medio, por eso te tengo una pregunta: ¿qué pasaría si nos volvemos a reencontrar en la misma época?”, le consultó.

En primera instancia, la exlocutora radial mostró su peor cara al momento de verlo en pantalla y aclaró que si su expareja llegara a ser parte del reality: “No pasaría nada, no tengo ningún tipo de relación con él y no me interesa tenerla. No es una persona con la que ni siquiera tendría una amistad”, confidenció.

“Me da un poco de gracia que en el fondo sea como en un reality, en televisión, donde ocurra todo esto”, analizó, asegurando que encontraba extraño que él volvería a hablar de ella justo cuando tiene su momento de fama y que está siendo oportunista. “Dice mucho de él”, sostuvo.

Terminaron en mala onda

Acto seguido, Sergio Lagos le consultó si hubiese sido mejor que se pusiera en contacto con ella antes del encierro, y no mientras estaba dentro. A lo que Blue Mary contestó: “Tampoco podría haberlo hecho porque está bloqueado de todos lados”.

Eso sí, aseguró que se llevó varias enseñanzas de esa relación. “Aprendí a conocerme, cuáles son mis límites, qué es lo que merezco, lo que valgo”, dijo Blue Mary.

Más adelante, la animadora radial le comentó a sus compañeros “no es un h… malo, porque nunca he estado con alguien malo, pero creo que no tiene nada que ver conmigo en cuanto a valores y prioridades… y ahora venir a hablar a la tele… pero bueno cada quien con lo suyo”, cerró.