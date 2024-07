Tras gritos y celos: Oriana Marzoli y Facundo González hicieron las paces en “¿Ganar o Servir?”

El romance entre Oriana Marzoli y Facundo González retomó su rumbo, y es que en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” pudimos ver la reconciliación de esta pareja.

El argentino tuvo que usar todo su ingenio para poder hablar nuevamente con la española, quien hace un par de días se pelearon fuertemente porque él le dio un beso a Julia Fernades.

Ahora, Facundo con la ayuda de Botota Fox se pudo acercar a hablar con Oriana, quien claramente le dijo de todo: “Tú no tienes ni puñetera idea de cómo me sentí yo ayer y me jode mucho tener que admitirlo. Estoy muy dolida contigo... me jodió tanto cuando tú hiciste eso que yo me quedé en shock porque no me lo esperaba” y continuó, “¡cómo me va a sentar que le des un beso y encima a la pedazo de hipócrita, falsa y asquerosa!”.

El modelo argentino señaló “lo que menos quería yo acá era engancharme con vos y por eso estoy enojado conmigo mismo, porque de verdad quiero que no me importe. Pero no puedo, me encariñé contigo y es una mierda porque no quería que fuese así”.

¿Le dolió el ego o el corazón?

Por su parte, González le preguntó si se puso celosa por su ego o porque realmente tenía sentimientos por él, A lo que Oriana contestó: “Por las dos cosas, evidentemente. Y lloré porque algo me despertabas (...) reacciono así porque no voy a dejar que nadie se ría en mi p… cara de mí, menos esta pedazo de friki, que decía que era mi amiga, hipócrita, falsa de m… asquerosa, ridícula”, expresó con respecto a la parte de su ego.

“Quería hablar contigo para decirte ‘sí, estuve mal’ y vos también. Quiero estar con vos, quiero abrazarte y quiero estar contigo” le confesó Facundo a Oriana, y le preguntó, “¿por qué no me crees? ¿De verdad me estás creyendo?”.

“No, porque si tuviste la facilidad para hacer eso, es porque no te importaba tanto”, le respondió Marzoli, totalmente dolida. “Fue un impulso, lo hice mal y me equivoqué”, reconoció.

Finalmente, los tortolitos se reconciliaron con apasionados besos y con la declaración del argentino. “Te extraño mucho, mi demonio”, confesó.