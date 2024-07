Yamila Reyna onfire: Tuvo cita con dos famosos tras entrevistarlos en su nuevo programa “Match”

Tras su salida de TVN, Yamila Reyna comenzó en gloria y majestad con su nuevo programa estilo podcast “Match”, a través del nuevo canal Turno. Ahí, la actriz y comediante entrevista a famosos solteros, confesando que con dos de ellos, ya ha salido después de la entrevista.

Fue en el programa Sígueme donde reveló cómo es la dinámica de las entrevistas, las cuales terminan con un beso, que puede ser en la mejilla, ´cuneteado´, en la boca o donde la persona quiera, según el “Match” que hicieron.

Tras ello, confesó que tuvo ‘onda, onda’ con dos de ellos, descartando de entrada a Fernando Solabarrieta, puesto que tiene una gran amistad con él y su exesposa, Ivette Vergara.

Si bien no dijo quiénes fueron sus citas post grabaciones, sí dio a conocer los nombres de las personas que ha entrevistado, de los cuales varios de ellos clasificaron como eventuales pretendientes.

Según reveló, los famosos fueron Jean Philippe Cretton (de quien tiempo atrás se especuló que tenían una gran amistad), los periodistas de CHV Roberto Cox y Rafael Cavada, el exfutbolista Esteban Paredes (amigo de Pamela Díaz) y Pedro Bastidas (expareja de La Fiera, al igual que JP Cretton).

Además, dio a conocer que uno de los entrevistados le pidió que no sacara el capítulo al aire, puesto que le quedó “la grande” con su expareja. “No voy a decir el nombre, porque lo voy a meter en un lío”, señaló. Pero, adelantó que la gente se dará cuenta puesto que será el único que no saldrá emitido.

Los deseos de Yamila Reyna

“Me gustaría un cuarentón. Un hombre claro, porque los más chicos no saben para dónde va la micro. Yo estoy soltera, pero me estoy divirtiendo mucho. No quiero una relación estable con nadie, quiero seguir divirtiéndome...y calladita, nadie sabe nada, nadie se entera. Me encanta eso”, se jactó cocoroca.