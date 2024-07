Daniela Aránguiz se sinceró: “No me gustaría enamorarme de nuevo, no como me enamoré de Jorge”

Una de las mujeres de la farándula que más titulares ha acaparado por su vida romántica es Daniela Aránguiz, quien se sentó junto a Yamila Reyna para tener una distendida conversación en el programa “Haciendo Match”, y habló sobre su vida sexual, romántica y personal.

Una de las preguntas al hueso de la comediante fue cuál era su fobia a la hora de las relaciones, y al principio la mujer detrás del mítico video “tengo la pura cara de cuica”, le costó encontrar una respuesta. Finalmente llegó a una sincera respuesta que despertó una profunda reflexión: “a enamorarme”.

“No me gustaría enamorarme de nuevo, no como me enamoré de Jorge”, confesó. Yamila quiso saber más detrás de esta aseveración, y Aránguiz dijo que “no, porque me pongo hueona. Todos nos ponemos hueones cuando nos enamoramos”.

“Uno deja de ser uno. Cedes mucho”, comentó antes de revelar que le da miedo volver a enamorarse. Sin embargo, Daniela contó que sí le gustaría volver a casarse, pero no pronto. Especialmente porque quiere tener la celebración de matrimonio.

Su peor cita

“¿Cuál fue su peor cita?” era una de las preguntas que le realizó la exanimadora de “Hoy se habla”, y ante esto la “Cara de cuica” hizo memoria y comenzó a relatar esta historia. “Un día voy a comer, me invitaron a cenar en un lugar súper lindo, con alguien con quien estaba saliendo”, partió contando.

“Él me dice ‘voy al baño’, la niña trae la cuenta y dice: ‘tienes $100 mil pesos de canje’. Y yo ‘¡¿Qué?!’. ¡Me estaban usando para hacer canje, Yami! Ahí se me bajó todo el líbido. Hueón, prefiero irme a comer un completo en un carrito, pero no por canje cuando es una cita romántica”, remató.

La animadora del espacio asumió que no volvió a salir con el hombre en cuestión, pero al parecer Daniela no se resistió a sus encantos. “Sí igual salí, me metí hasta en un reality con él”, lanzó entre risas dejando al descubierto la identidad del hombre que la llevó a cenar con canje: Luis Mateucci.

Yamila Reyna no se aguantó las risas, y exclamó: “¡Yo sabía que era Mateucci! ¡Yo lo sabía! Es que tiene fama de ser cagado”.