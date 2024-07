“Era el minuto de salir de acá”: Polémico participante abandonó la competencia de “¿Ganar o Servir?”

Un momento decisivo vivieron los dos integrantes del equipo Resistencia durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, en donde Camila Recabarren y Luis Mateucci se enfrentaron en una dura competencia que requirió de mucha fuerza y aguante, junto a una gran resistencia para lograr vencer esta contienda. En primera instancia

PUBLICIDAD

El argentino desde un comienzo tomó la delantera, mientras que se vio a la exMiss Chile complicada y cansada debido a la fuerza de brazos, convirtiéndose en su mayor complicación y así se notó cuando en medio del duelo se le escuchó decir un “no puedo hacerlo”.

Camila Recabarren | Ganar o Servir

El flamante ganador

Finalmente, Luis logró obtener el triunfo y levantó la espada, mientras Camila se rindió y se transformó en la nueva eliminada de “¿Ganar o Servir?”.

Eso sí, su salida no estuvo exenta de polémica puesto que Oriana Marzoli entre risas, coreó la canción del intérprete nacional Américo llamada “Te vas”.

“Qué ganas tengo de que te largues. Vulgar, qué se lave la boca con jabón, pero en su casa, acá no”, agregó la española tras la eliminación de la chilena.

Aunque estás palabras no afectaron a Camila, quien aseguró que se encontraba bien y que “confío que todo pasa por algo, era el minuto de salir de acá y de esta experiencia intensa. Feliz con todo lo que se me viene, esta fue una experiencia cuática, lo pasé muy bien. No es fácil, pero se puede” y aclaró con lágrimas en los ojos, “no fue sólo Oriana lo más difícil de esta competencia, siento que no tuve un buen equipo y eso también me da pena”.

Por su parte, el ganador y el capitán de la exMiss Chile destacó la participación de Recabarren dentro del encierro. “Felicito a la Cami, de las chicas ella era la mejor y por eso no aflojé nunca. Esto no es fácil, allá hablan todos y se creen buenos y piensan que uno acá está cansado. Yo les vengo a decir que acá estoy y voy por la revancha. Que me tengan cuidado porque vengo con todo”, cerró.