Guarén se fue con todo en contra de Pangal Andrade y Raimundo Cerda: aseguró que uno era “manipulador” y el otro “poco hombre”

Ya fueron anunciados, pero todavía no se emite el ingreso de la pareja compuesta por los exintegrantes de “Tierra Brava”, Valentina Torres (Guarén) y Nicolás Solabarrieta, al actual reality de Canal 13, “Ganar o servir”. Con esto se viene la esperada reunión entre la joven y quien fue su mejor amiga, Fran Maira.

PUBLICIDAD

En una entrevista con Sarah, Torres habló de su paso por “Ganar o servir”, el cual grabó meses atrás, pero partió refiriéndose sobre este quiebre en la amistad tras un distanciamiento entre ambas.

“Nunca voy a exponer mis relaciones. Sé que todo el mundo está loco por saber lo que pasó y nunca pasó nada grave, nunca hubo algo específico”, comentó. “Ninguna de las dos lo va a exponer. A veces hay diferencias, en las relaciones uno toma un camino y la otra uno distinto. Nos empezamos a ver en un escenario de distanciamiento, pero aún el cariño está”, aseguró.

Con respecto a si hubo una reconciliación con Fran Maira dentro del encierro, Valentina adelantó que no del todo debido a que no pudieron hablar distendidamente sobre su relación. “No se dio la oportunidad dentro del reality, estando ahí adentro con micrófono es difícil saber lo que piensa la otra persona”, reveló.

Por esto mismo, se le consultó si se quedó con cosas para decirle, ella respondió que sí. “Yo creo que ella también tiene cosas que decirme. No nos llevamos mal, no hay ningún conflicto, eso es lo que hay que entender, a veces se exageran las cosas”, comentó Guarén.

“Para mí, Fran nunca va a ser un rival. Como personas totalmente distintas y que no quieren hacer lo mismo, no puede existir una rivalidad… por lo menos por mi lado”, aclaró.

Sus dardos en contra de Pangal y Rai

Guarén también habló sobre cómo fue su paso por “Ganar o servir”, a diferencia de “Tierra Brava”. “En esta pasada habían personalidades muy fuertes, muy conflictivas, habían personas maquiavélicas”, comentó.

PUBLICIDAD

“Vi ciertas peleas. Las personalidades chocaban mucho. Por ejemplo, Pangal con Luis Mateucci tienen una pelea de egos gigantes dentro de la casa. Yo creo que con Nicolás fuimos como un dulcesito al entrar. La gente no quería que nos fuéramos (...) tuve malas impresiones de ciertas personas”, continuó.

Ahí es donde apuntó en contra de dos hombres de la casa: Pangal Andrade y Raimundo Cerda. Sobre el primero dijo que “a Pangal lo encuentro egocéntrico, narcisista y manipulador a la hora de hablar e imponer poder sobre otro”.

Al pasar al joven, se refirió a unos dichos de Rai antes de que ella entrara. “Cuando yo salí, vi un momento en que él empieza a opinar, sin saber nada, a través de su ignorancia y dijo que yo llevaba las redes sociales de Fran mientras ella estaba en Gran Hermano, pero eso jamás fue así”, contó

“En un momento Botota Fox nos pregunta (a Rai y Guarén) si nos conocemos y él dijo que no. Para decir las cosas a la cara no tiene nada de ‘toro’ como le dicen. El toro solamente pone los cuernos y cacha cuando está en peligro, si no se hace el idiota. Lo encuentro poco hombre”, lanzó.

Finalmente, al despejar la duda si es que ella tuvo un conflicto dentro de la casa, Valentina Torres aseveró que “mi conflicto era la conversación con Fran, pero yo nunca me iba a ir en contra de ella. Para mí esto no es un juego, no es un show televisivo, es algo que me importa y no voy a jugar con eso”.