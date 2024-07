Julio Milostich otorga su espaldarazo a Gabriel Cañas en su desafío del nuevo Señor de la Querencia

El Señor de la Querencia original, Julio Milostich, otorgó su espaldarazo y pasó la posta con los mejores deseos a Gabriel Cañas, quien asumió el desafío actoral de interpretar al temido José Luis Echeñique en el remake de la teleserie, cuya primera versión realizó TVN en 2008, y que ahora produce Mega luego de comprar los derechos.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que la nueva nocturna del canal del grupo Bethia estrenó su primer capítulo este miércoles 17, liderando en sintonía en el horario entre las 22.15 y 23.05 horas, con un rating on line de 15.6 unidades y con peak de 17, en tanto que las otras estaciones televisivas obtuvieron los siguientes resultados: TVN registró 3.6 puntos de rating; Chilevisión obtuvo 9.8 unidades, y Canal 13, 11.2 puntos, según consignó la señal de Vicuña Mackenna.

Este jueves, el actor que interpretó al déspota patrón de fundo del campo chileno de la década de 1920, le deseó la mejor de las suertes al intérprete en este proyecto, a través de su cuenta de Instagram.

“Mucha mierda-mierda en esta aventura querido Gabriel. Para ti, todo el elenco ¡Vaya con todo chino e’ mierda!”, escribió en una historia de su plataforma de instantáneas, haciendo alusión al lenguaje que empleaba el personaje en la ficción.

Instagram. Julio Milostich

“Tenía que irme al chancho en todo”

Cabe recordar que el este rol para Milostich significó, además de un gran desafío, también un tremendo desgaste, tanto en lo profesional como en lo emocional.

De acuerdo a lo que señaló, hace un par de años, en el programa “De Tú a Tú”, en conversación con Martín Cárcamo, “este señor no tenía un segundo, no había una sonrisa, era todo mal, todo mal y era una carga muy pesada, por más profesionalismo que le pudiera poner uno, que yo creo que le di todo... Eso significaba que tenía que irme al chancho en todo, si yo me cuidaba, ese personaje no iba a tener el éxito que tuvo… corrí el riesgo de irme a la mierda y me fui a la mierda”.