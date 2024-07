“La gente tiene luces y sombras”: Mario Desbordes recuerda a Piñera y las diferencias entre ambos

El político Mario Desbordes se refirió a la relación que mantuvo con el exPresidente Sebastián Piñera, tanto en las fuertes diferencias que hubo entre ambas figuras, como en las luces que él le inspiró, así como el impacto tras la repentina muerte del exMandatario.

Las declaraciones al respecto del expresidente de Renovación Nacional serán emitidas durante el próximo capítulo de “La Divina Comida”, al cual fue invitado, y que Chilevisión transmitirá este sábado 20 de julio, en horario prime.

Sobre la relación con Piñera, el excarabinero señalará que “fuimos muy cercanos del 2008, 2009 en adelante. Yo lo acompañé por Chile entero”. Asimismo, según un adelanto al que Publimetro tuvo acceso, reconocerá que “yo adoro a la Cecilia Morel, la admiro, para mí es atómica. Su familia, sus hijas, la Mane sobre todo, que es la más política de todos. Y con él tenía una relación estupenda, de confianza”.

No obstante, Desbordes también traerá a colación las evidentes diferencias con el exJefe de Estado.

“Juan Manuel Astorga comentaba en una entrevista que, cuando él le preguntó a Piñera, ‘¿quién le lleva la contra a usted?, ¿quién lo hace enojar porque le lleva la contra, le dice que no?’, y él le contestó espontáneamente, ‘Mario Desbordes, ese hueón me lleva la contra, me porfía’”, indicará a modo de ejemplo.

“Inteligencia emocional le faltaba mucho”

En este sentido, quien fuera parte de su gabinete admitirá los defectos que tuvo Sebastián Piñera.

“Inteligencia emocional le faltaba mucho, le costaba mucho empatizar y la parte humana la ponía la Cecilia Morel”, afirmará, motivo por el cual comentará que “nos distanciamos un rato, nos enojamos un poco, en la pandemia había dos lotes, yo le decía presidente ‘mire, tiene que poner una ayuda mayor a la que usted está diciendo’, y tenía un ministro del Interior y un ministro de Hacienda que le decían que 60 lucas era suficiente, y la gente no tenía para comer”.

Entonces, el extimonel de RN no dejaba de manifestar su opinión. “Le decía ‘Presidente, por favor’, me abstuve la primera vez, ‘Presidente, por favor haga algo no nos obligue a que la gente saque de sus ahorros’. Ahí tuvimos una diferencia importante, me llevó a Defensa un poco sacarme de la chuchoca”, rememorará.

“Pero nos reencontramos, la gente tiene luces y sombras, y yo prefiero recordarme de las luces, fue el que reconstruyó Chile, cuando Chile estuvo destruido en el terremoto, y el que enfrentó la pandemia, como ejemplo mundial, los mineros y tantas otras cosas”, destacó de su figura.

“Con todas las diferencias que tuve con él yo me quedo con eso”, reflexiona a la distancia temporal.

En ese momento, Eli de Caso, otra participante del programa de Chilevisión, le advertirá que, más allá de las diferencias, igual fue impactante su muerte.

“(Fue) tremendo”, confirmará Mario, “porque quedó un vacío gigante”.