“Mis niños se volvieron a enamorar de su papá”: Gissella Gallardo se sinceró sobre el presente de su familia con Mauricio Pinilla

Esta semana en una entrevista para el podcast “Con Contenido” del periodista Francisco Sagredo, el exfutbolista Mauricio Pinilla se sinceró sobre sus problemas de salud mental durante el último tiempo, y habló sobre el presente con su familia.

PUBLICIDAD

“He tenido que medicarme porque han sido momentos duros. Me vienen estas crisis de angustia, esta depresión que he tratado últimamente y que me ha tenido en clínicas psiquiátricas”, contó, y agregó que se ha alejado de los “excesos” y lleva ocho meses sin consumir alcohol.

Él contó que está dedicado más a cuidarse a sí mismo y a su familia, disfrutando todos los momentos. “Yo puedo decir que salí del hoyo, lo logré, estoy contento (...) Hoy puedo decir que soy un padre presente, un padre al cual si mis hijos me necesitan, me tienen ahí. Mis hijos confían en mí, me piden consejos, me abrazan, me dan cariño todo el día y eso es lo más lindo”, confesó.

“Yo les puedo decir que estoy en mi mejor momento, que estoy feliz, que estoy contento. Estoy en un momento de gracia, estoy en una etapa de mi vida en que siento que estoy disfrutando a concho todos los momentos, y hoy día puedo decir airoso, que le gané a la adversidad”, cerró.

“Me emociona mucho”

Estas declaraciones fueron comentadas en el panel del programa de farándula de TV+, “Sígueme”, en donde la exesposa y madre de los hijos del exfutbolista, Gissella Gallardo, estaba presente. Al ser consultada sobre su sentir al escuchar las palabras de Mauricio Pinilla, ella respondió que “me emociona mucho”.

“De verdad fueron dos años terribles. No solo para él, sino que para los niños (...) Mis niños se volvieron a enamorar de su papá”, aseguró Gallardo, quien contó entre risas que ahora le toca ser la mala, pero se haya feliz de que retomaron “la maravillosa relación que tenían antes”.

“Me emociona mucho porque él los está disfrutando de verdad a concho, cada momento. Son tres edades igual distintas, la adolescencia es tremenda. Él los está apoyando, se sienta con cada uno y los regalonea. Volvió a ser el papá con el que mis hijos crecieron”, añadió.

PUBLICIDAD

Gallardo puntualizó que su separación fue un punto de quiebre para Mauricio, por el cual comenzó a hundirse. “Desde que lo conozco a los 18 años, tiene crisis de pánico y ansiedad. Nunca se hizo un tratamiento como corresponde, incluso estuvo internado en una clínica en España”, reveló la periodista.

“Hoy día decide hacerse un tratamiento bien, él mismo contó que lleva 8 meses sin consumir nada de alcohol. Se ha alejado de muchas personas, él mismo asume que se metió en cosas donde no tuvo que haberse metido. Todo esto mezclado con su salud mental...”, agregó.

“Estoy súper orgullosa de él, yo se lo digo siempre. Muy pocas personas creían que de verdad iba a hacer este tratamiento bien, y tiene toda mi admiración porque me ha demostrado, y enseñado, que uno sale de las cosas dolorosas”, cerró Gissella Gallardo.