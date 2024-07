Natalie Portman lanza potente reflexión: “Tener hijos puede ser un obstáculo laboral”

En una conversación con The Guardian, la reconocida actriz Natalie Portman habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentan las mujeres al combinar la maternidad con una carrera en Hollywood. Portman, madre de dos hijos, señaló que tener hijos puede convertirse en un obstáculo significativo en el ámbito laboral.

“He experimentado cómo la maternidad afecta las oportunidades laborales,” afirmó Portman. “Es una realidad que muchas mujeres enfrentan.”

Impacto en la carrera

Portman, quien ganó el Oscar por su actuación en “Black Swan”, comentó que la presión por equilibrar la vida familiar y profesional es inmensa. Muchas veces, esto puede llevar a que las mujeres sean vistas como menos comprometidas con sus carreras.

La actriz mencionó que la situación se agrava debido a la falta de apoyo estructural para las madres trabajadoras. “La industria necesita adoptar políticas que permitan a las mujeres continuar con sus carreras sin tener que sacrificar su papel como madres,” añadió.

Posibles soluciones

Portman también sugirió algunas medidas que podrían ayudar a mitigar este problema, como los horarios laborales flexibles:, facilitando que las mujeres puedan cumplir con sus responsabilidades familiares.

También mencionó las guarderías en el lugar de trabajo, para proveer servicios de cuidado infantil en los estudios de cine.

Por otro lado, las licencias parentales extendidas, garantizando que tanto madres como padres puedan tomarse el tiempo necesario para cuidar a sus hijos sin repercusiones en su carrera.

La actriz enfatizó la importancia de la solidaridad entre mujeres en la industria para promover cambios positivos. “Es fundamental que nos apoyemos mutuamente y aboguemos por un entorno laboral más inclusivo y comprensivo,” concluyó Portman.

En “Lady in the Lake,” Portman interpreta a Maddie Schwartz, una ama de casa judía y madre de dos hijos que decide abandonar a su marido para convertirse en periodista. Motivada por el brutal asesinato de Tessie Durst, una niña de 11 años, Maddie se traslada a Baltimore para investigar no solo este caso, sino también el asesinato de un camarero afrodescendiente.