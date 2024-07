“No soy una mujer hipócrita”: Camila Andrade rompe en llanto tras protagonizar tenso momento con Yuhui en “Gran Hermano”

Una nueva polémica se generó al interior de la casa de “Gran Hermano”, y es que en esta ocasión Yuhui provocó el llanto desconsolado de Camila Andrade tras tacharla de hipócrita.

Cabe recordar que esta situación ocurrió en una de las dinámicas del reality de CHV, en donde los participantes debían poner adjetivos a sus compañeros.

Yuhui le pidió disculpas, y luego procedió a entregar sus motivos: “Mi razón es que Cami no es hipócrita con nadie de aquí, afuera no sé (...) es que yo escuché la noticia”, expresó entre risas, refiriéndose al triángulo amoroso que se provocó entre Francisco Kaminski, Carla Jara y Camila.

El llanto de Camila

Luego de terminar la actividad, la jugadora se dirigió inmediatamente hasta el confesionario para conversar con la voz de “Gran Hermano” sobre lo mucho le afectó las palabras de su compañero.

“Me cuesta mucho expresar mis emociones porque toda mi vida ha sido así”, expresó de entrada tras sentarse en el sillón, en medio de las lágrimas.

“Yo creo que mi sensibilidad viene de anoche en realidad. No por estar nominada, desde el voto de Michelle, que me pareció sorpresivo, hasta que Yuhui me pusiera el cartel de hipócrita, además de ser consensuado con Linda porque cuando él se paró ella le decía ‘ya dale’. Me pareció como feo, me sentí mal“, afirmó.

“Básicamente espero que se me pueda dar el tiempo necesario para demostrar que no soy una mujer hipócrita, no me siento así, perdón me cuesta mucho hablar. Y me duele cuando, quizás por el desconocimiento de la historia, de mi verdad, de mi versión, y entiendo e incluso empatizo, que puedan pensar así; pero no significa que no me afecte”, aseguró Andrade.

Por su parte, la voz de “Gran Hermano” le dio un sabio consejo y la animó a seguir dentro de la competencia para demostrarle al público cómo es ella. En tanto, Camila fue consolada por sus compañeros tras salir del confesionario.