“Nunca más me contestó”: José Antonio Neme contó la firme sobre su actual relación con Tonka Tomicic

El animador del matinal de Mega, José Antonio Neme, gracias a sus numerosas colaboraciones con el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, ha sido denominado como el cuarto panelista del espacio compuesto por Sergio Rojas, Paula Escobar y Luis Sandoval.

A pesar de haber dado muchas cuñas a los periodistas, ayer se realizó el primer contacto telefónico con el animador de “Mucho Gusto”. El primer tema que fue discutido en el panel fueron los resultados de la encuesta Cadem, en donde se dieron a conocer los rostros más populares y queridos de la televisión.

De igual forma, Neme fue consultado sobre los planes de la parrilla programática de su canal, como el supuesto estelar de conversación que él va a tener. “Lo del piloto fue un experimento porque siempre se están probando fórmulas”, aclaró.

“Se están probando plantillas de entretención para el próximo año, formatos de conversación, estamos en rodaje probando. Puedo ser yo (el animador) o puede ser otro, hay que probar parrilla para el próximo año después del Festival, y están trabajando en eso, pero todavía no hay nada cierto”, continuó el periodista.

“Sé que hay un grupo de personas que están trabajando con mucha reserva. Por más que yo quiera, no puedo tener acceso a nada, no puedo faltar a la verdad, ni inventar algo”, aseveró Neme sobre los planes que tiene Mega, tanto como con su programa de conversación, el programa de farándula, el compañero de Karen Doggenweiler para el Festival de Viña y si él va a ser parte del jurado del certamen.

¿Cómo está su relación con Tonka Tomicic?

Finalmente, las “pirañas devoradoras” del programa le preguntaron sobre su relación con Tonka Tomicic, con quien tuvo un buen vínculo antes de que explotara la investigación del Caso Relojes Vip. Él participó de un capítulo del programa de sexo de la animadora, e incluso viajaron juntos a Brasil para una grabación.

Sergio comunicó que los seguidores del programa bromearon que él ya no quiere irse a tomar un café con ella, y ante esto Neme reaccionó diciendo “lo que pasa es que nunca más me contestó un mensaje. No sé yo en que está la Tonka, también grabé un piloto con ella y quedó ahí, todo queda ahí”.