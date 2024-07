Protagonistas de “Betty la fea: La historia continúa” adelantan trama de la reedición de teleserie: “Va a emocionar mucho”

Este viernes, y después de más de dos décadas de haberse convertido en uno de los mayores éxitos en el mundo de las telenovelas, se estrenó en los servicios de streaming la esperada reedición de “Yo soy Betty, la fea”, que con su nueva producción titulada ahora como “Betty la fea: La historia continúa”, promete rememorar una comedia de alto alcance en el orbe.

Una novela que llegó este viernes 19 de julio a la plataforma de Amazon Prime con gran parte del elenco original, encabezado por actrices como Ana María Orozco, en su protagónico de Betty; y Lorna Cepeda, como la “peliteñida” Patricia Fernández.

La nueva y renovada “Betty la fea”

“Hay sorpresas muy lindas, algunos elementos nuevos, personajes nuevos, que además se incorporaron de una manera maravillosa al mundo de Betty”, cuenta Orozco, una de las más felices con el reencuentro tras décadas del exitoso elenco. “Creo que lo más lindo es que van a reencontrarse con un lugar conocido, entrañable. La esencia se mantiene. Va a ser muy grato y que va a emocionar mucho”, agregó.

Hay sorpresas muy lindas, algunos elementos nuevos, personajes nuevos, que además se incorporaron de una manera maravillosa al mundo de Betty — Ana María Orozco

“Sé que Betty tiene una acogida enorme y está muy divertido lo que estamos haciendo, les va a encantar. Y esta segunda parte de Betty, 20 años después, la verdad es que ha sido una gran experiencia”, promete la actriz.

“Ha sido hermosísimo reencontrarme con el personaje, con el universo de Betty, con los compañeros. Se mantiene la esencia de la historia y los personajes. Así que muy contenta y expectativa de cómo lo van a recibir”, indicó Ana María.

Me pareció una locura, pero es una locura hermosa, maravillosa. Siento que a la gente le va a gustar mucho — Lorna Cepeda

Tan entusiasmada como la actriz detrás del personaje de Betty está Lorna Cepeda, quien vuelve a la trama de la mano de su insidioso rol de Patricia Fernández en una novela que, a su juicio, marcó un visionario estilo de hacer teleseries.

“Creo que fue la primera vez que vi una protagonista fea para una telenovela, o sea con sus brackets, mal vestida (...) y que además, el protagonista tampoco era un inocente, sino que maquillaba los datos de la empresa. Estaba Hugo Lombardi también, que es un personaje gay, o Patricia Fernández, que era la chica que era bruta, pero que como sea, siempre buscaba a alguien que la mantuviera. Creo que Fernando Gaitán sí tuvo mucha visión para hacer todo, e hizo algo maravilloso”, aseveró en hoyxhoy.cl.

“La invitación para volver fue muy linda. Me contaron que se querían reunir otra vez y hacer ‘Betty la fea, la historia continúa’. Entonces, me pareció una locura, pero es una locura hermosa, maravillosa. Siento que a la gente le va a gustar mucho y que se van a enganchar en todo este proyecto”, prometió Cepeda, quien a pesar de los temores que supuso para ella volver a interpretar a su icónico y memeable personaje, quedó satisfecha con el resultado de esta continuación de la historia.

“Volver a mi personaje me dio miedo, porque es uno que obviamente va a evolucionar con el tiempo (...) las vidas continuaron, los personajes continuaron (...) a mí me pareció súper difícil, pero cuando vi a Julián (Arango) como Hugo Lombardi, a Anita (María Orozco) de Betty, a Natalia (Ramírez), ya me sentí mucho más en confianza, y como que todo encajó de una manera natural”, dijo.

“A Patricia no se le puede ver muchos cambios. Al menos, no a nivel de conciencia, porque ella se crió así, es su manera de pensar, no creo que haya tenido muchos cambios, a pesar que la vida la ha llevado a crecer, pero ella (...) es igual. Ahora es súper difícil que ella asuma la edad, los cambios físicos, los cambios mentales, los cambios espirituales menos, entonces no va a haber una Patricia tan, tan, tan diferente”, finalizó.