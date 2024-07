“Lamentamos la confusión”: Julio César Rodríguez ofreció disculpas públicas en “Podemos Hablar” tras rutina de Yerko Puchento

El capítulo de este viernes del estelar de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”, tuvo un inicio diferente. El animador Julio César Rodríguez miró directo a las cámaras para ofrecer disculpas públicas al alcalde de Algarrobo, Marco Antonio Gonzalez, tras una rutina de Yerko Puchento que lo señaló erróneamente como el culpable del desfalco en la comuna.

“Antes de comenzar, me voy a tomar un segundo porque queremos hacer una aclaración”, anunció de partida el animador. “Nobleza obliga, me refiero a una situación ocurrida en nuestro capítulo del 7 de julio pasado, en la sección de los Premios de Yerko”, agregó.

“En su estilo de humor, el comediante Daniel Alcaíno se refirió a los hechos de corrupción ocurridos en la municipalidad de Algarrobo, por los cuales se encuentra en prisión preventiva el destituido alcalde, José Luis Yáñez”, continuó.

“Por error, durante la rutina, se identificó con nombre y fotografía al actual alcalde, Marco Antonio González, quien no tiene ninguna responsabilidad en los hechos mencionados. Lamentamos la confusión y le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas al alcalde González”, cerró JC.

La situación ocurrida en el capítulo del 7 de julio

En el último capítulo emitido del estelar de Chilevisión, el comediante Yerko Puchento presentó sus premios de lo que va del año. En la categoría “Como el Hoyo”, el cual se entregó a “todos quienes han contribuido a agrandar hoyos en nuestro país”.

Entre los nominados estaban: “Serviu, por el hoyo del socavón de Concón; el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, por el hoyo que quedó en la municipalidad de Algarrobo y el Mago Valdivia por todos los hoyos que ha tapado y seguirá tapando”. El ganador fue el Serviu.

Ante esta acusación errónea, el actual alcalde de Algarrobo anunció una querella. Gónzalez asumió después de que el exjefe comunal, José Luis Yáñez, quedara en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.

“Hoy día se me ha perjudicado a mi persona, a Marco Antonio González Cárdenas, alcalde de la comuna Algarrobo, hoy día han dañado a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mi hijo, a mis padres también, preocupados de la situación, y también el daño que le hacen a la comuna Algarrobo”, señaló Marco Antonio de acuerdo a lo consignado por Emol.

“Yo no estoy metido en nada, yo sigo trabajando por mi comuna de Algarrobo, y por eso no queremos dejar esto impune, por eso vamos a presentar esta querella para imputar a este señor Daniel Alcaíno, este comediante, que no ha tenido ningún respeto, ni por mi comuna, ni por mi persona”, añadió.