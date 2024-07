“No me enorgullece contarlo”: Jordi Castell reflexionó sobre su actuar después de entrarse que le fueron infiel

El fotógrafo y panelista estable de “Tal Cual”, Jordi Castell, nuevamente entregó un vistazo a su historial amoroso, y a las experiencias que ha acumulado a través de los años sobre sus romances con distintos hombres que han llegado a su corazón.

En el capítulo de este martes 16 de julio, los animadores, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, hablaron con Castell sobre las razones de por qué nada es igual en una relación después de una infidelidad. Ante esto, le consultaron si es que él ha sido infiel, y Jordi contestó que no, pero le han sido infiel.

“Fue la misma relación en la que pensé que todo iba a mejorar, y no mejoró”, recordó entre risas. “Fíjate que no es por paranoia, ni inseguridad porque lamentablemente cuando te fueron infiel, tú puedes perdonar...”, agregó antes de hablar sobre su experiencia personal.

“Cuando me fueron infiel, y yo perdoné, yo necesité, para poder equilibrar todo, necesité desquitarme. Entonces, en el desquite, yo pensé erróneamente, pensé que iba a recuperar la confianza en la situación, pero no fue así. La relación se envició”, confesó.

La reflexión de Jordi Castell

El fotógrafo señaló que al momento de enterarse de una infidelidad, es recomendable desahogarse en el momento. José Miguel le preguntó si es que él dejaría la embarrada, y Jordi reveló que lo hizo así, por lo que Raquel le consultó por qué se rebajó a eso, y esto provocó una reflexión del panelista.

“Ese fue mi error: desquitarme (...) Los grandes errores los cometo, y esto a título personal porque algo te tiene que enseñar la vida, y es darte cuenta cuando haces errores. Los grandes errores los cometí cuando confundí el orgullo con las emociones, y el ego dominando eso”, confesó.

“Créanme que no me enorgullece contarlo porque habla de un momento súper frágil en mi vida emocional. Cuando yo me desquito de una infidelidad (...) Es el ego que está controlando esas situaciones, y es lo más nocivo que te puedes imaginar”, agregó el fotógrafo.

“Es imposible que el amor te haga daño, es imposible que el amor te duela. Por último, cuando tú construyes una relación desde el amor, con alguien que te enamora, aunque sea un 2% de amor, es imposible que te duela. Lo que te va a doler es cuando aparecen tus mecanismos de defensa, tu ego, y esto lo descubrí gracias a mi psicólogo”, añadió.

“¿Por qué yo cuando termino una relación, tengo que pisar más fuerte o hacerme el importante? Cuando uno termina una relación de amor, tiene que dejarla ir y no desquitarse”, cerró Jordi Castell.