“Nunca me iba a ir en contra de ella”: Guarén se sinceró sobre su reencuentro con Fran Maira en “¿Ganar o Servir?”

Valentina Torres, más conocida popularmente como Guarén, ingresó a la casona de “¿Ganar o Servir?” hace un par de semanas y protagonizó el esperado reencuentro con Francisca Maria.

Cabe recordar que antes del ingreso de la exGran Hermano al reality de Canal 13, ambas habrían puesto fin a sus amistad tras años de relación.

En este contexto, es donde la actual pareja de Nicolás Solabarrieta habló sobre este momento y descartó una reconciliación.

“No se dio la oportunidad dentro del reality, estando ahí adentro con micrófono es difícil saber lo que piensa la otra persona”, reveló, en una conversación con la revista Sarah.

“Claramente (hay cosas guardadas para decirle). Yo creo que ella también tiene cosas que decirme. No nos llevamos mal, no hay ningún conflicto, eso es lo que hay que entender, a veces se exageran las cosas”, enfatizó la chica reality.

Asimismo, destacó que “para mí, Fran nunca va a ser un rival. Como personas totalmente distintas y que no quieren hacer lo mismo, no puede existir una rivalidad… por lo menos por mi lado”, añadió también.

No quería pelear con Fran

En esa línea, Guarén comentó que nunca tuvo la intención de generar un tenso momento con Maira, de hecho, comentó que jamás tuvo la intención de pelear.

“Mi conflicto en Ganar o Servir era la conversación con Fran, pero yo nunca me iba a ir en contra de ella. Para mí esto no es un juego, no es un show televisivo, es algo que me importa y no voy a jugar con eso”, explicó.

“Nunca voy a exponer mis relaciones. Sé que todo el mundo está loco por saber lo que pasó y nunca pasó nada grave, nunca hubo algo específico. Ninguna de las dos lo va a exponer. A veces hay diferencias, en las relaciones uno toma un camino y la otra uno distinto. Nos empezamos a ver en un escenario de distanciamiento, pero aún el cariño está”, sentenció Valentina.